14.09.2022
16:41
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Происшествия

Якутяне, по пути на паромную переправу, насчитали три упавших столба

По пути на паромную переправу насчитали три упавших из-за ветра электростолба — передает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru

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