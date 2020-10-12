Якутяне перевели более 115 миллионов рублей телефонным мошенникам

За девять месяцев якутяне отдали мошенникам более 115 миллионов рублей.

Практически ежедневно жители нашей республики становятся жертвами дистанционных мошенников. Известно, что злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками банков, официальных ведомств, а также операторами связи. По возможности долго удерживая собеседника на линии, аферисты оказывают психологические давление на свою потенциальную жертву и под различными предлогами выманивают конфиденциальную информацию по банковским картам и списывают деньги со счетов, более того вынуждают человека дойти до банкомата и выполнить необходимые им транзакции.

Так, за девять месяцев текущего года в республике зарегистрировано 1398 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, это кражи с банковских карт и дистанционные мошенничества. Общий ущерб при этом составил 115 460 200 рублей.

При покупке различных продуктов в сети «Интернет» жители попадаются на сайты-двойники. При этом лжеспециалисты онлайн-магазинов, служб доставки и сайтов по продаже авиабилетов привлекают необоснованными низкими ценами. Для оформления заказа они просят внести предоплату на указанные ими реквизиты банковской карты или на номер виртуального кошелька, также могут через мессенджер отправить ссылки на поддельные сайты.

Кроме того, существуют лжеспециалисты финансового рынка, которые активно рекламируют и предлагают заработать «быстрые» деньги на брокерской бирже, обещая невиданную прибыль.

Отдельной площадкой для противоправных действий мошенников выступают социальные сети. Взломав личные страницы пользователей, под различными выдуманными предлогами они просят перевести деньги на указанный им счет.

Схемы обмана и хищения денежных средств регулярно совершенствуются и меняются, только ваша информированность, внимательность и безопасное поведение в сети сможет защитить от действий мошенников.

Полицейские предупреждают, что нельзя никому сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты и выполнять сомнительные операции по инструкциям неизвестных вам людей!

Мы уверены, что многие сталкиваются с телефонными мошенниками и не попадаются на их уловки, поделитесь с нами вашими историями, аудиозаписями разговоров. Наша почта: mvdsakha@yandex.ru