Якутяне перечислили мошенникам за год более четверти миллиарда рублей(!!!)

Всего 1606 случаев дистанционного мошенничества зарегистрировали в республике за 2022 год, общий ущерб якутянам составил 255 792 215 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Анализ преступлений показывает, что наиболее подверженными к обманам мошенников являются граждане в возрастной категории от 30 до 49 лет – 42,5%. Вместе с тем, несовершеннолетние от 14 до 17 лет – 0,5%, молодежь от 18 до 24 лет – 10,6%, от 25 до 29 лет – 9,8%. В более возрастной группе цифры сложились следующим образом: от 55 до 59 лет – 7,6% и от 60 лет и старше – 14,7%.

Женщины являются потерпевшими в свыше 52% случаях, мужчины – в 47,4%. Большинство жертв мошенников — это служащие по найму (39,4%), государственные и муниципальные служащие (12,2%), пенсионеры (16,7%), лица без постоянного источника дохода (18,6%).

Меньше всего подвержены обману предприниматели (5,1%), обучающиеся в различных образовательных учреждениях (5%), женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (1,4%).

«Словом, потенциальный потерпевший – это достаточно молодые служащие, как правило, с высшим образованием, ориентирующиеся в сети Интернет, совершающие различные действия, в том числе финансовые, достаточно благополучные, с хорошей кредитной историей, чтобы иметь возможность оформить займ на крупную сумму и отправить ее мошенникам», — говорится в сообщении.

За новогодние выходные в республике зарегистрировали уже свыше 20 обращений в полицию.