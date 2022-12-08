08.12.2022
12:55
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Общество

Якутяне отмечены наградами на федеральном уровне

Специалисты социальной сферы Якутии отмечены наградами на федеральном уровне

Деятельность специалистов минтруда Якутии по повышению уровня и качества жизни семей, профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и формирования ответственного родительства отмечается на федеральном уровне.

В текущем году Якутия признана победителем в сфере лучших практик внедрения социального контракта в рамках XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания (управление соцзащиты Мегино-Кангаласского района).

Проект «Аҕа Үөрэҕэ» («Отцовское воспитание») Вилюйского центра содействия семейному воспитанию и общественной организации «Совет отцов Вилюйского улуса» вошел в число победителей-лидеров конкурса профессионального признания в номинации «Эффективные практики партнерства с НКО «Вектор помощи»».  

Амгинское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» стало победителем Всероссийского конкурса информационно-просветительских материалов, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в номинации «Доверие без границ».

Алданский, Ленский и Таттинский социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних стали лидерами ХI Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Директора этих учреждений примут участие в торжественной церемонии награждения лидеров  ХI Всероссийской акции «Добровольцы – детям», которое состоится 5 декабря 2022 г. в Совете Федерации.

В эти дни воспитанник Вилюйского центра содействия семейному воспитанию Боковиков Илья принимает участие в курсе «Благопредприниматель» для воспитанников детских домов по финансовой грамотности, который организуется  благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» в г. Казани.

По итогам Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан «На стороне ребенка» начальник отдела опеки и попечительства г.Якутска  Максимова Оксана Алексеевна стала лауреатом  в номинации «Успешный старт».   

Помимо этого, проект Минтруда РС(Я) вошел в число победителей конкурса, проведенного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получив грант — более 14 млн. рублей.  Грантовая поддержка направлена на открытие 5 кабинетов для организации социально-психологического сопровождения семей с детьми, обратившихся за предоставлением государственной социальной помощи на основе социального контракта, 12 мобильных кочевых центров (мастерских) в арктических улусах, 3 социальных служб сопровождения с кратковременным (дневным) пребыванием детей из семей, заключивших и будущих получателей социальных контрактов и др.

Ведущие специалисты социальной сферы Якутии поделились опытом в ходе XIII Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь», организатором которого является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Республика отмечена на форуме, представив такие практики как «Семейная диспетчерская» (Чурапчинский СРЦДН), «Семейный пазл» (Хангаласский район), «Финансовая грамотность детей и родителей» и др.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии

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