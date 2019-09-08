Якутяне отмечают День города

8 сентября, во второе воскресенье сентября, город Якутск отметил свой 387-й день рождения. В праздничных мероприятиях принял участие глава Якутии Айсен Николаев.

Празднование Дня города по традиции началось с торжественного молебна (божественной литургии на якутском языке) в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе. Он продолжился крёстным ходом, который возглавил архиепископ Якутский и Ленский Роман. Участники прошли от собора к памятнику русского путешественника, землепроходца, воеводы, исследователя Сибири Петра Бекетова и возложили цветы.

В полдень День города продолжился на площади Ленина красочными выступлениями творческих коллективов. Айсен Николаев, обращаясь к горожанам, отметил, что Якутск является самым древним городом на северо-востоке России и при этом по-прежнему полон энергии жизни, молодой по своему духу, растет и развивается. «Это удивительное сочетание дает нам тот драйв, настрой, который делают Якутск самым уникальным городом мира. Уверен, у Якутска впереди еще больше свершений! Буквально через три года мы будем отмечать 390 лет городу и столетие нашей республики», — сказал Айсен Николаев.

Руководитель самого крупного региона РФ сообщил, что к этому времени в Якутске появятся уникальные объекты уже не республиканского и даже не российского уровня, а мирового масштаба, завершится строительство и ремонт многих десятков километров автомобильных дорог, появятся десятки тысяч квадратных метров жилья взамен аварийного, новые социальные объекты.

Глава городского округа «город Якутск» Сардана Авксентьева отметила, что якутская столица встречает свою очередную годовщину со дня основания с неплохими результатами. «Скоро завершим беспрецедентное строительство новых дорог, мы благоустраиваем наши дворы, строим новые детские и спортивные площадки, ремонтируем те, которые есть. Благодаря программе государственно-частного партнерства, которую начал Айсен Сергеевич, благодаря поддержке федерального правительства, открываются новые школы и детские сады. Мы также купили новые автобусы, строим новые тёплые остановки, в этом году их прибавится 9, в следующем году построим еще», — рассказала Сардана Авксентьева.

Мэр Якутска напомнила, что вчера в городе был заложен Парк Победы. Айсен Николаев также принял участие в его закладке, высадив в будущем парке первые деревья. Ил Дархан предложил высадить 20625 деревьев по числу ушедших на фронт жителей Якутска, тех, кто защищал Отечество и принес ей великую Победу. Авксентьева призвала горожан внести свою личную лепту в закладку Парка Победы, поддержав это предложение.

Отметим, что в праздничном представлении на площади Ленина главные роли исполнили юные жители столицы Якутии: они пели и танцевали, а также запустили квест-акцию «Прошагай город». Кроме того, на концерте в честь Дня города прошло чествование молодых семей, заключившихся брак в этом году, и семейных пар, проживших вместе 50 и более лет.