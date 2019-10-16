Якутяне опробовали на себе новые технологии мошенничества

В Мирнинском районе зарегистрированы случаи мошенничества с использованием поддельных автоинформаторов.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратилась 26-летняя местная жительница и сообщила, что на её сотовый телефон поступил автоматизированный звонок.

Механический голос автоинформатора сообщил, что на её карте зафиксирована и приостановлена подозрительная транзакция, и для её отмены предложил нажать любую клавишу на телефоне, что потерпевшая и сделала. Далее к звонку подключился лжесотрудник службы безопасности банка, который попросил женщину продиктовать реквизиты банковской карты, а также смс–коды подтверждения операции, которые поступят ей на телефон. После того, как женщина сообщила мошеннику по телефону всю необходимую информацию, с её карты произошло списание денежных средств в сумме 25 654 рубля.

Аналогичным способом мошенники похитили у 35–летнего жителя г. Мирный свыше 70 000 рублей – ему также сначала поступил звонок от автоинформатора.

Уважаемые граждане! Полиция просит вас всегда проявлять бдительность и не реагировать на подобные звонки. Обращайтесь в «горячую линию» банка, чтобы уточнить информацию, полученную от неизвестных людей, которые представляются сотрудниками банка.