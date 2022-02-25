Якутяне оказывают помощь беженцам из Донбасса

На этой неделе пункт сбора гуманитарной помощи беженцам с Донецкой и Луганской народных республик начал принимать пожертвования от якутян. В пункте установлено дежурство.

Каждый день члены Общественной палаты РС(Я) поочередно работают здесь, встречая тех, кто проявил неравнодушие и отзывчивость по отношению к жителям Донбасса, оказавшимся в тяжелейшей ситуации.

Организаторы — Общественная палата Якутии совместно со Штабом общероссийской акции #Мывместе поставили условие: вещи должны поступать новые, в фабричной упаковке, с ярлыками и рассортированные по коробкам.

Принес целую упаковку антисептиков и большой пакет комплектов одноразовых масок предприниматель, директор стоматологической клиники «Vivat» Анатолий Михайлов.

В этот же день поступила помощь и от Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Доставил ее заместитель директора по АХЧ Леонид Макаров.

— Сегодня утром у нас в центре состоялось совещание, на котором директор Анастасия Дьяконова поставила вопрос об оказании помощи беженцам с Донбасса, на что коллектив дружно ее поддержал ,— сказал Леонид Иннокентьевич. — Сотрудники принесли теплую одежду в хорошем состоянии. Кроме того, от нашего учреждения будет перечислена финансовая помощь на специальный счет.

В пункте помощи из членов Общественной палаты дежурили председатель Николай Бугаев, Августа Марфусалова, Сергей Сюльский, Анатолий Бравин и Владимир Булкин.

Как сказали представители Штаба общероссийской акции #Мывместе, поступают вопросы от якутян, желающих принести одежду, бывшую в употреблении. В этом случае одежда должна быть чистой, в хорошем состоянии. В любом случае она найдет адресатов, списки малоимущих предоставляются Министерством труда и социального развития РС(Я).

Сбор вещей и продуктов осуществляется по адресу:

г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, 2 этаж, актовый зал (Ресурсный центр добровольчества Якутии).

График работы пункта — ежедневно с 10:00 до 20:00. Принести вещи можно и в иное время по предварительному согласованию с координаторами.

Контактные телефоны штаба:

+74112-50-88-93, +74112-50-88-92.