Якутяне обозначили вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья в рамках нацпроекта

Якутский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» при поддержке Общественной палаты Якутии организовал встречу с населением по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Во встрече принял участие министр строительства Павел Аргунов. Он проинформировал о текущем исполнении и планах до 2024 года по реализации национального проекта.

С предложениями выступили члены Общественной палаты Якутии. Член Общественной палаты Якутии, заслуженный работник народного хозяйства Якутии, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, доктор юридических наук, профессор Владимир Данилов обозначил вопрос выплаты заработной платысотрудникам АО ПО «Якутцемент», счета которого были заблокированы в июне этого года. Министр проинформировал, что 5 августа Мосгорсуд отменил решение Басаманного суда об аресте счетов группы компаний «Востокцемент» и направил на повторное рассмотрение.

Христина Афанасьева из Жиганского улуса уточнила информацию о застройщике – победителе конкурса на строительство культурного центра в поселке Жиганск. Оксана Халтурина из Аллаиховского улуса поинтересовалась о порядке переселения граждан из ветхого и аварийного жилья из арктических районов Якутии.

Напомним, Региональный совет сторонников Партии с июня проводит информационные встречи с гражданами. Каждый житель должен быть в курсе реализации национальных проектов на территории республики. Первые встречи были проведены в июне по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». В июле прошли встречи по нацпроектам «Культура» и «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».