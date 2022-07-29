Якутяне насладились любимыми песнями XX века

Дом дружбы народов продолжает радовать и дарить праздник горожанам. 28 июля 2022 г. в народном пространстве «АртАтриум» прошел ретро-вечер «Любимые песни XX века», где прозвучали песни 70-90 годов.

Зрители окунулись в годы юности и молодости. Танцевали под любимые мелодии, а помогли в этом замечательные люди, самодеятельные артисты: Татьяна Сазонова, квартет народного хора русской песни «Раздолье», вокальная группа «Раздолинки», Надежда Ананина, председатель бурятской автономии Юрий Тудупов, кавер группа «Foggy city fox». Ведущая и певица в одном лице Ирина Стрекаловская, руководитель отдела межнациональных отношений ДДН им. А.Е. Кулаковского провела красивый, разнообразный концерт.

Прекрасные песни продолжают жить и радовать все поколения. Они давно стали классикой, а многие народными. Вечер наполнил сердца удивительными мелодиями. «АртАтриум» Дома дружбы народов — площадка таланта, позитива и душевного отдыха!