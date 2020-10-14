Якутяне напишут Всероссийский экологический диктант

Жители республики смогут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте, который стартует 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки отходов. Эколого-просветительская акция организована Федеральным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», некоммерческой организацией «Равноправие», Общероссийским движением «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Всероссийский экологический диктант — это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышения уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде.

Целью акции является популяризация экологических знаний среди населения, а также повышение экологической грамотности и культуры как мера по предупреждению правонарушений в сфере экологии.

Принять участие в Экодиктанте смогут все желающие: учащиеся школ, студенты, взрослое население. Вопросы экологического диктанта будут подготовлены в зависимости от возраста и уровня знаний участников. Информирование населения об этапах проведения и регистрация участников будет осуществляться через специально созданный портал: экодиктант.рус (прикрепить ссылку)

В зависимости от набранных баллов участники получат сертификаты. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты.