Якутяне написали Диктант Победы

Диктант прошел на 16 000 площадках в 80 странах мира. Республика Саха (Якутия) стала лидером по количеству площадок – планировалось открыть 515 площадок с привлечением к написанию 12 000 жителей республики. Сейчас идут процедуры по подсчету количества участников и реально работавших площадок – в ряде улусов из-за эпидемиологической ситуации часть оффлайн локаций была запрещена.

Акция Диктант Победы проводится с 2019 года, организаторами являются партия «Единая Россия», Российское историческое общество, движение Волонтёры Победы, Российский Союз ветеранов. «Диктант» — название условное, это скорее тест из 25 вопросов по истории войны, 20 из которых были посвящены датам, фактам и событиям мирового значения. Чтобы ответить на оставшиеся пять, нужно было знать историю своей малой родины.





В Булунском районе диктант прошел на 9 оффлайн площадках, где приняли участие около 300 человек, в числе которых были как школьники, так и взрослые.

В Олекминском районе «Диктант Победы» для написания Диктанта Победы в районе было задействовано 15 площадок.

Свои знания проверили более 500 представителей разных сфер деятельностити — госслужащие, работники бюджетной сферы, индивидуальные предприниматели, школьники и юнармейцы.

В Момском районе на 7 площадках приняли участие 183 участников Диктанта Победы. В прошлом году работали 2 площадки и Диктант Победы написали 70 человек.

В Мирнинском районе приняли участие 1 282 человека.

В Ленском районе площадки для написания были подготовлены в четырех городских школах, библиотеки отработали с населением по участию в акции в дистанционном формате. В школе №4 г. Ленска «Диктант Победы» писали 8-классники.

Перед мероприятием там побывала заместитель главы Ленского района по социальным вопросам Нина Евстафьева. Она пожелала школьникам удачи и назвала диктант «грандиозным событием»:

«Нам посчастливилось стать участниками этой замечательной акции. Мы должны это делать, потому что сегодня история нашей страны переписывается и искажается: где-то в угоду экономическим, где-то – политическим интересам. Поэтому наша задача в ходе этого диктанта показать все наши знания и еще раз закрепить в своей памяти те героические события нашей страны», — отметила Нина Евстафьева.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

Победители получат приглашения на Парад Победы и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы.