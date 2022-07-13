Якутия
Якутяне награждены госнаградами республики
Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) № 2543 от 8 июля
За заслуги в области физической культуры и спорта, дорожного хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
САМКОВУ Анатолию Михайловичу, старшему тренеру — преподавателю по мини-футболу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4», город Якутск;
ФЕДОРОВУ Андрею Васильевичу, старшему тренеру — преподавателю по национальным прыжкам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени Егора Федоровича Габышева», Усть-Алданский улус (район).
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ВАРЛАМОВА Сергея Афанасьевича, директора с ограниченной ответственностью «СтройМост», город Якутск.
ТИТОВА Ивана Афанасьевича, главного инженера с ограниченной ответственностью «СтройМост», город Якутск. Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 8 июля 2022 г. № 2543
+7 (999) 174-67-82
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