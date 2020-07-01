Якутяне начали получать «путинские» выплаты на детей

Утром 1 июля на счета якутян стали поступать президентские выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс рублей.

«Проснулась от звука уведомления приложения «Сбербанк-онлайн» — поступили 30 тысяч рублей на наших троих детей. Теперь всей семьей думаем, как бы обдуманно потратить эти деньги», — поделилась многодетная мама Виктория ИВАНОВА.

Напомним, все российские семьи с детьми до 3 лет в апреле получили право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс рублей с апреля по июнь. В мае на каждого ребенка от 3 до 16 лет была утверждена разовая выплата в размере 10 тыс рублей.

23 июня Владимир ПУТИН в обращении к гражданам России заявил о продлении и расширении последней меры поддержки: в июле на каждого ребенка до 16 лет положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.