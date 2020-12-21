Якутяне начали получать новогодний подарок от Путина

Первые новогодние выплаты в размере пяти тысяч рублей поступили якутским семьям с детьми младше восьми лет, передает телеканал «Якутия 24».

«Сегодня утром поступили новогодние пять тысяч рублей от президента. У меня двое детей, трех и пяти лет, выплата пришла на каждого. Заявление через Госуслуги я не подавала, так как весной уже получала финансовую поддержку от государства на детей», – рассказала жительница Якутска Наталья СЕМЕНОВА.

По ее словам, выплата очень своевременная, особенно, в условиях приближающихся праздников.

«Это, действительно, как и отметил президент, настоящий новогодний подарок для нас и для многих других российских семей с детьми», – заключила Наталья Семенова.

Выплата является единовременной и предоставляется на каждого ребенка. Средства также могут получить опекуны и попечители ребенка. Деньги поступят по реквизитам счета, указанного в заявлениях по предыдущим выплатам на детей в 2020 году. Заявление стоит писать в двух случаях: если в семье родился ребенок позже июня 2020 года; если изменились банковские реквизиты.