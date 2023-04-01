Якутяне на X Московском салоне образования ММСО.EXPO-2023

Образовательный тур директорского корпуса общеобразовательных организаций Хангаласского улуса



С 23 по 30 марта 2023 года делегация Хангаласского улуса в составе

директоров, заместителей директоров школ, заведующих детскими садами

под руководством начальника управления образования Варвары Васильевой

выехала в образовательный тур в г. Москва.



В рамках программы знаковым событием стало посещение педагогами

23 и 24 марта в павильоне № 57 ВДНХ юбилейного X Московского

международного салона образования ММСО.EXPO-2023, ставшего

центральным весенним мероприятием «Года педагога и наставника в

России», объявленного Владимиром Путиным. На его полях прошла самая

масштабная в стране выставка образовательной инфраструктуры, новых

возможностей и решений в сфере образования.



Участниками салона стали более 7 тысяч человек гостей, свыше 103

000 тысяч следили за событиями онлайн, включая 15 тысяч подключений

из 82 зарубежных стран. Мероприятие объединило более 200 ведущих

образовательных организаций всех уровней, а также руководителей

министерств и ведомств, которые продемонстрировали и обсудили ключевые

тренды, идеи, практики и актуальные решения. В обсуждениях приняли

участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководители

федеральных министерств и ведомств, представители экспертных сообществ,

лидеры рынка образовательных продуктов, товаров и технологий, педагоги и

управленцы системы образования.



В рамках ММСО состоялась торжественная Церемония памятного

гашения марки, посвященной 200-летию Константина Дмитриевича

Ушинского. Ушинский говорил о том, что важно не только обучение,

передача знаний, но и воспитание – воспитание будущего гражданина,

Человека с большой буквы. Очень важна опора на традиционные духовные

ценности, на ту историческую память, которая есть у нашей страны.

Педагоги в рамках деловой программы салона стали также участниками

пресс-подхода министра Сергея Кравцова, приняли участие в мастер-

классах, работе стенда ВЦХТ, презентации Федерального проекта «Билет в

будущее» в рамках профориентационного проекта «ММСО. Карьера: твой

выбор», выставке современных подходов к обучению и воспитанию

«Инфраструктура и предметно-развивающая среда детского сада»; выставке

учебного оборудования и средств обучения «Образовательная среда — ключ

к образовательным результатам», на которых обсуждены актуальные

вопросы современного образования.



С целью совершенствования профессиональной компетентности,

повышения эффективности педагогической деятельности, получения

информации о нововведениях в сфере педагогики управленцами параллельно

были пройдены курсы повышения квалификации «Проектное управление

развитием образовательной организации».

В рамках образовательных мероприятий педагоги встретились со

специалистами и получили новые знания на базе Колледжа автоматизации и

информационных технологий №20 на тренинге «Развитие эмоционального

интеллекта педагога, как ресурс профилактики «профессионального

выгорания», который провела руководитель, магистр психологии,

генеральный директор «Академия Артсмастерс» Елена Капура. Поработали

над вариативными модулями программ воспитания на мастер-

классе/тренинге «Воспитательная работа в школе: возможности для

развития», узнали о профессиональном развитии педагогических работников

через участие в грантовых конкурсах. Лектор — Сергей Иванов, заместитель

генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности

Банка России, эксперт Всероссийских грантовых конкурсов. Также была

интересной встреча с Кристиной Максимовой, бизнес-тренером, психологом

по повышению образования в школе и эффективным методам мотивации

педагогов в школе.

Частная школа «Летово» — это уникальное образовательное учреждение

с высокими стандартами образования, миссией которой является

обеспечение всем способным и мотивированным школьникам из любых

уголков страны возможности для получения качественного образования

мирового уровня и раскрытия их интеллектуального и творческого

потенциала. Школа поразила своим современным и функциональным

зданием, образовательной системой обучения по индивидуальным

программам и прекрасными условиями для проживания, занятий спортом,

творчеством, отдыха.

Увлекательной и полезной стала встреча с преподавателями детского

технопарка «Наукоград» Московского Финансово-юридического

университета, главным направлением работы которого является

профориентация школьников страны, знакомство с актуальными

«Профессиями будущего», проведение уникальных мероприятий и мастер-

классов по таким образовательным направлениям как мультипликация,

робототехника, графический дизайн, гончарное дело и т.д. В школе №1273

дошкольного отдела корпуса им. К.И.Чуковского делегации в ходе экскурсии

увидели кабинеты дополнительного образования, учебные и спортивные

помещения, стали зрителями мастер-классов по логоритмике, балетной

студии, декоративно-прикладного искусства.

Своими впечатлениями о поездке поделились управленцы системы

образования:

Капитонов В.В., директор МБОУ «Покровская СОШ №3-ОЦ с

УИОП»: «На ММСО.ЕХРО-2023 собрались ключевые игроки рынка

образования, чтобы показать актуальный спектр решений, сервисов и идей.

Салон стал площадкой коммуникации между гостями и экспонентами. На

местах павильона ВДНХ компании представили актуальные разработки и

продукты, а мы, как посетители, получили новые идеи и так необходимую практику. Для тесного знакомства с новыми решениями сферы образования

организаторы разработали интерактивные форматы: воркшопы,

презентариум, дискуссии. Очень хорошо, что мы смогли воочию посмотреть

все новые разработки в области образования, пообщались со специалистами

и обменялись контактами, чтобы применить, по возможности, новые

технологии у себя в образовательной деятельности».

Косточкина М.Н., заведующая МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка»:

«Впечатления от увиденного на ММСО только позитивные. Восторгаешься,

сколько же много молодых, креативных идей разработано на этой выставке

для образования! Больше всего понравились на выставке разработка

интерактивного пола, современная удобная мебель для школ, разработки для

работы с детьми с ОВЗ: инвалидами, слабовидящими и слабослышащими,

«умная ручка», которая считывает материал с книг по заданной программе,

например, по раннему изучению английского языка. Взяли для себя идеи

для работы, как можно сделать своими руками развивающие дидактические

коврики и другие дидактические пособия и из какого материала красиво,

эстетично».

Эта деловая поездка стала для всех удивительной возможностью для

приобретения новых знаний, знакомств, впечатлений, подарив вдохновение

для будущих свершений в своей работе.

Наталья Мартынова, заместитель директора

по научно-методической работе МБОУ

«Покровская СОШ №2 с УИОП»