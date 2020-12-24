Якутяне — на съемках российской кинокартины “Чемпион мира”

Киностудия «Три Тэ» Никиты МИХАЛКОВА приступила к съемкам биографической драмы «Чемпион Мира». 21 декабря состоялись съемки эпизодов с участием якутян. Кастинг прошли 7 выходцев из Якутии, постоянно проживающие в Москве. Среди них – легендарная Лена ГОЛУБЬ, менеджер турфирмы и хостельер Лена АНДРОСОВА, оператор НВК “Саха” Джур БЕРЕЗКИН и другие. По сюжету в фильме показан быт жителей Крайнего Севера. Якутяне были задействованы в сцене с участием семьи ненцев, играющих в шахматы. Съемки проходили на оленьей ферме «Северный олень» в Подмосковье.

АННА ГОРБАЧЕВА, БРИГАДИР ПО НАБОРУ АКТЕРОВ КИНОКОМПАНИИ ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

— Моя знакомая работает в представительстве Якутии в Москве. Через постпредство разместили официальный запрос в якутских пабликах и соцсетях. Получили очень большой отклик. Такого ажиотажа не было за весь проект. Писали, начиная от Якутска, заканчивая Калининградом. Хотели приехать. Очень много людей писали мне на WhatsApp, вплоть до дня съемок. Отозвалось 40-50 претендентов, а нам всего нужно было отобрать семь актеров. Съемки прошли великолепно! Все здорово, все молодцы!

ЛЕНА АНДРОСОВА, МЕНЕДЖЕР ТУРФИРМЫ, ХОСТЕЛЬЕР

— В WhatsApe увидела объявление, отправила обычные селфи. В субботу пришло сообщение, что меня утвердили на роль и в понедельник пригласили на съемки. В 7 часов утра мы все собрались возле станции метро “Котельники” и на микроавтобусах выехали на съемочную площадку. Cнимали дубль за дублем пока не стемнело. Устали, конечно, но съемочный процесс оставил приятные впечатления. Все было организовано четко и слаженно, в тот же день с нами заключили договоры ГПХ и выдали актерский гонорар.

Фильм “Чемпион мира» выйдет на широкие экраны в конце следующего года. Режиссер и сценарист кинокартины – Алексей СИДОРОВ. В ролях — Константин ХАБЕНСКИЙ, Иван ЯНКОВСКИЙ, Мила ЙОВОВИЧ и другие. Фильм о самом драматичном поединке за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием КАРПОВЫМ и гроссмейстером Виктором КОРЧНЫМ, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого легендарного матча.