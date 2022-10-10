Якутяне на передовой получили даже автомобиль пикап



Очередную партию посылок от родных передали якутянам на СВО.

Военнослужащие добровольческого отряда «Барс-2» из Якутии в зоне спецоперации получили очередную партию посылок от родных и близких, сообщает пресс-служба главы и правительства республики, сообщает КП-Якутия.

«Мы чувствуем поддержку всей страны, наших земляков. Все объединились, мобилизовались на защиту нашего Отечества. Ваша поддержка до нас дошла, дойдет до всех. Нам это, безусловно, поможет в боевых действиях. Огромное вам спасибо!» — поблагодарили командир якутского отряда «Боотур», заместитель командира 2-го отряда «Барс» Александр Колесов и бойцы на передовой.

Посылки, собранные родными и близкими, а также помощь от правительства и предприятий региона, включая автомобиль пикап для нужд отряда, передал председатель Общественной палаты региона Николай Бугаев.

Он отметил, что есть подразделения, в которых 80-90% составляют выходцы из Якутии. С ними работа и дальше будет продолжаться.

В республике продолжается сбор помощи военнослужащим по адресу: Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с левого торца (со стороны Минсельхоза). Приносить вещи можно ежедневно с 10:00 до 18:00.