Якутяне на конкурсе ледовых скульптур в Канаде

Якутские мастера ледовой скульптуры принимают участие в конкурсе ледовых фигур в столице канады Оттаве. Завтра подведение итогов. Болеем за наших! Фото и видео любезно предоставлено семьей Соловьевых.

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