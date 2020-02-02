02.02.2020
15:27
263
Общество
Якутяне на конкурсе ледовых скульптур в Канаде
Якутские мастера ледовой скульптуры принимают участие в конкурсе ледовых фигур в столице канады Оттаве. Завтра подведение итогов. Болеем за наших! Фото и видео любезно предоставлено семьей Соловьевых.
Фото: Семья Соловьевых
Источник: Семья Соловьевых
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