02.02.2020
15:27
263

Общество

Якутяне на конкурсе ледовых скульптур в Канаде

Якутские мастера ледовой скульптуры принимают участие в конкурсе ледовых фигур в столице канады Оттаве. Завтра подведение итогов. Болеем за наших! Фото и видео любезно предоставлено семьей Соловьевых.

Фото: Семья Соловьевых
Источник: Семья Соловьевых
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх