Якутяне на чемпионате мира по кикбоксингу

Сегодня, 18 октября, в Италии начинаются бои чемпионата мира. В составе сборной команды России выступят три якутских кикбоксера Петр Васильев, Вадим Колтовской, Михаил Иванов. Стали известны результаты жеребьевки по весовым категориям, сообщает @sportyakutia.ru

В разделе К1 в весе до 51 кг Петр Васильев в первом круге встретится с казахом Нурсултаном Жумабаевым.

Вадим Колтовской в весе до 57 кг встретится с французом Идиром Абдилкаримом.

В разделе фулл-контакт с лоу киком наш Михаил Иванов в весе до 71 кг в первом круге оказался свободным. Во втором круге ему будет противостоять босниец или грек.