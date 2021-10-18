18.10.2021
11:28
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Спорт

Якутяне на чемпионате мира по кикбоксингу

Сегодня, 18 октября, в Италии начинаются бои чемпионата мира. В составе сборной команды России  выступят три якутских кикбоксера Петр Васильев, Вадим Колтовской, Михаил Иванов. Стали известны результаты жеребьевки по весовым категориям, сообщает @sportyakutia.ru

В разделе К1 в весе до 51 кг Петр Васильев в первом круге встретится с казахом Нурсултаном Жумабаевым.

Вадим Колтовской в весе до 57 кг встретится с французом Идиром Абдилкаримом.

В разделе фулл-контакт с лоу киком наш Михаил Иванов в весе до 71 кг в первом круге оказался свободным. Во втором круге ему будет противостоять босниец или грек.

Фото: @sportyakutia.ru
Источник: @sportyakutia.ru
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