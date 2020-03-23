Якутяне могут записаться в ГИБДД через портал госуслуг

В целях минимизации контактирования между получателями госуслуг в помещениях Госавтоинспекции рекомендуется осуществлять предварительную запись на получение таких услуг на портале www.gosuslugi.ru. При этом получателю назначается конкретное время, что исключает создание очереди, предотвращает скопление людей, а, значит, минимизирует риски для распространения вируса.

Предоставление государственных услуг по линии Госавтоинспекции осуществляется в обычном режиме по установленным рабочим графикам. В помещениях ГИБДД, где предоставляются государственные услуги, регулярно проводится влажная уборка дезинфицирующими средствами.

Госавтоинспекция рекомендует лицам с симптомами ОРВИ или иного вирусного заболевания отложить посещение общественных мест.