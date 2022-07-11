Якутяне могут записаться на диспансеризацию по номеру

Для удобства населения Минздравом республики расширены функции Единого колл-центра службы здравоохранения «122». При наборе номера «122», в тональном режиме выбираете кнопку «2» для записи на плановую или углублённую диспансеризацию после перенесённой коронавирусной инфекции.

Диспансеризация направлена на выявление хронических заболеваний, а также рисков их развития. Граждане с 18 лет проходят диспансеризацию раз в три года, от 40 лет — ежегодно. В 2022 году диспансеризацию проходят якутяне 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет.

Для удобства жителей республики доступны несколько способов записи на диспансеризацию:

— Через портал «Госуслуги»;

— По номерам телефонов регистратур поликлиник;

— По номеру телефона Единого контакт-центра здравоохранения «122».