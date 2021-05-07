Якутяне могут следить за ледоходом онлайн

В Якутии мониторят паводковую обстановку и уровня воды в реке Лене через систему видеонаблюдения ГУП «ТЦТР РС(Я)». Видеокамеры установлены в пяти населённых пунктах – в городе Ленск, городе Олёкминск с северного и южного направления, в городе Покровск, селе Бестях и в посёлке Сангар с северного и южного направления, сообщили ЯСИА в ТЦТР.

Видеооборудование расположено на высоких точках локаций для оптимального ракурса съемок берега реки Лена. Для подключения и стабильной работы видеокамер специалисты ГУП «ТЦТР РС(Я) к каждой провели волоконно-оптическую линию связи.

Стоит отметить, что за прохождением паводковых вод в городе Ленск можно будет наблюдать в прямом эфире телеканала «Якутия 24», а также на сайте sakha.gov.ru.

По предварительным прогнозам вскрытие Лены в районе Олекминска и Ленска ожидается 9-14 мая. Видеонаблюдение позволит оперативно реагировать на изменение паводковой обстановки и уровня воды в реке.

Сейчас наблюдать за рекой можно в режиме реального времени здесь.