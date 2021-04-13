Якутяне могут помочь сделать Якутию комфортнее
С 26 по 30 мая по всей стране пройдет рейтинговое онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
О том, как оно будет проходить, и какие объекты планируются к благоустройству в Якутии, говорилось на совещании, состоявшемся 13 апреля. Модератором выступил народный депутат Республики Саха (Якутия), координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» Дмитрий Семенов.
В своем выступлении Дмитрий Семенов отметил, что партпроект «Городская среда» реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который, в свою очередь, входит в национальный проект «Жилье и городская среда».
«Проект реализуется уже 5-ый год. За этот период нашими городами Олекминск, Покровск, Нюрба, Верхоянск и Среднеколымск выиграно 5 федеральных грантов на благоустройство общественных территорий», — подчеркнул Дмитрий Александрович.
Якутия – в лидерах российского рейтинга по формированию комфортной городской среды
10 апреля Глава республики и секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айсен Николаев призвал якутян принять непосредственное участие в голосовании по выбору проектов по облагораживанию общественных территорий. Только за последние 2 года в Якутии было введено 23 новых общественных пространства, благоустроено 80 дворовых территорий в 37 муниципальных образованиях Якутии.
В 2020 году Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Российской Федерации, и Якутия заняла 8 место в рейтинге.
Как будет проходить он-лайн голосование
- В онлайн-голосовании могут принять участие граждане старше 14 лет.
- Онлайн голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на портале Госуслуг и на сайте 14.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.
- В республике участвуют 13 районных центров и городов: Якутск, Ленск, Мирный, Айхал, Нюрба, Олекминск, Нерюнгри, Алдан, Покровск, Майя, Намцы, Чурапча и Сунтары. В каждом населенном пункте 2 проекта, из которых нужно выбрать один.
- Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства (относительно адреса проживания, указанного при регистрации).
Какие проекты в республике примут участие в голосовании
Об этом рассказала руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) Ирина Алексеева. В проекте он-лайн голосования примут участие:
- г. Алдан – парк «Золотой»/парк «Авиатор»
- г. Ленск – сквер по ул. Ойунского
- с. Майя – Комсомольская площадь/сквер механизаторов
- г. Мирный – городской парк/сквер по ул. Бобкова
- п. Айхал – пл. «Фонтанная»/парк «Здоровье»
- с. Намцы – пл. Дружбы/набережная Аммосова
- г. Нерюнгри – сквер «Западный»
- г. Нюрба 0 набережная реки Вилюй/пойма реки Нюрбинка/ул. Им. Степана Васильева
- г. Олекминск – Мариинский сквер/Аллея героев
- с. Сунтар – пл. Ленина/Территория стелы «Комсомольцам – героям Гражданской войны»
- г. Покровск – озеро по ул. Аласная/бульвар по ул. Орджоникидзе
- с. Чурапча – пл. Ленина/сквер Победы
- г. Якутск – парк Победы/Набережная оз.Сайсаары
«Поможем сделать Якутию комфортнее»
Дмитрий Семенов призвал жителей и коллег по партии принять активное участие в онлайн-голосовании.
«Якутяне всегда были и остаются активными людьми. Сейчас у нас появилась возможность принять непосредственное участие в облагораживании общественных территорий, чтобы сделать наши любимые города и села более комфортными для жизни. Призываю всех принять активное участие в информировании об онлайн-голосовании среди жителей республики. Пусть каждый выберет тот проект, который ему по душе и который должен быть, по его мнению, реализован в его городе, поселке или селе. Активное информирование об онлайн-голосовании поможет сделать комфортнее нашу Родину», — подчеркнул народный Дмитрий Семенов.
+7 (999) 174-67-82