13.04.2021
14:30
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Якутия

Якутяне могут помочь сделать Якутию комфортнее

С 26 по 30 мая по всей стране пройдет рейтинговое онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

О том, как оно будет проходить, и какие объекты планируются к благоустройству в Якутии, говорилось на совещании, состоявшемся 13 апреля. Модератором выступил народный депутат Республики Саха (Якутия), координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» Дмитрий Семенов.

В своем выступлении Дмитрий Семенов отметил, что партпроект «Городская среда» реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который, в свою очередь, входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

«Проект реализуется уже 5-ый год. За этот период нашими городами Олекминск, Покровск, Нюрба, Верхоянск и Среднеколымск выиграно 5 федеральных грантов на благоустройство общественных территорий», — подчеркнул Дмитрий Александрович.

Якутия – в лидерах российского рейтинга по формированию комфортной городской среды

10 апреля Глава республики и секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айсен Николаев призвал якутян принять непосредственное участие в голосовании по выбору проектов по облагораживанию общественных территорий. Только за последние 2 года в Якутии было введено 23 новых общественных пространства, благоустроено 80 дворовых территорий в 37 муниципальных образованиях Якутии. 

В 2020 году Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Российской Федерации, и Якутия заняла 8 место в рейтинге. 

Как будет проходить он-лайн голосование

  • В онлайн-голосовании могут принять  участие граждане старше 14 лет.
  • Онлайн голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на портале Госуслуг и на сайте 14.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году. 
  • В республике участвуют 13 районных центров и городов: Якутск, Ленск, Мирный, Айхал, Нюрба, Олекминск, Нерюнгри, Алдан, Покровск, Майя, Намцы, Чурапча и Сунтары. В каждом населенном пункте 2 проекта, из которых нужно  выбрать один. 
  • Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства (относительно адреса проживания, указанного при регистрации).

Какие проекты в республике примут участие в голосовании

Об этом рассказала руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) Ирина Алексеева. В проекте он-лайн голосования примут участие:

  1. г. Алдан – парк «Золотой»/парк «Авиатор»
  2. г. Ленск – сквер по ул. Ойунского
  3. с. Майя – Комсомольская площадь/сквер механизаторов
  4. г. Мирный – городской парк/сквер по ул. Бобкова
  5. п. Айхал – пл. «Фонтанная»/парк «Здоровье»
  6. с. Намцы – пл. Дружбы/набережная Аммосова
  7. г. Нерюнгри – сквер «Западный»
  8. г. Нюрба 0 набережная реки Вилюй/пойма реки Нюрбинка/ул. Им. Степана Васильева
  9. г. Олекминск – Мариинский сквер/Аллея героев
  10. с. Сунтар – пл. Ленина/Территория стелы «Комсомольцам – героям Гражданской войны»
  11. г. Покровск – озеро по ул. Аласная/бульвар по ул. Орджоникидзе
  12. с. Чурапча – пл. Ленина/сквер Победы
  13. г. Якутск – парк Победы/Набережная оз.Сайсаары

«Поможем сделать Якутию комфортнее»

Дмитрий Семенов призвал жителей и коллег по партии принять активное участие в онлайн-голосовании.

«Якутяне всегда были и остаются активными людьми. Сейчас у нас появилась возможность принять непосредственное участие в облагораживании общественных территорий, чтобы сделать наши любимые города и села более комфортными для жизни. Призываю всех принять активное участие в информировании об онлайн-голосовании среди жителей республики. Пусть каждый выберет тот проект, который ему по душе и который должен быть, по его мнению, реализован в его городе, поселке или селе. Активное информирование об онлайн-голосовании поможет сделать комфортнее нашу Родину», — подчеркнул народный Дмитрий Семенов.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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