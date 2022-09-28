Якутяне могут получить юридическую помощь по вопросам частичной мобилизации

Координационный центр по связи с жителями республики, призываемых в рамках частичной мобилизации на военную службу, открытый 27 сентября 2022 года на площадке Общественной палаты Республики Саха (Якутия), работает по трём направлениям.

Первое направление – сбор и обработка посылок для мобилизованных.

Пункт сбора посылок открыт в городе Якутске, по ул. Орджоникидзе, 10, в актовом зале.

Пункт приёма работает ежедневно, без выходных. Можно приносить тёплые спальные мешки, рюкзаки, медицинские препараты, продукты длительного хранения по специальному перечню.

Второе направление – оказание юридической консультации по вопросам частичной мобилизации.

Оказание консультационной помощи организовано совместно с Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия), Общероссийским народным фронтом, исполкомом Партии «Единая Россия», Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия).

Вопросы по частичной мобилизации граждан можно задать по телефону «горячей линии» 122 и по телефону +7 (4112) 507 363. Также юристы помогут в оформлении заявлений, которые можно принести по адресу: город Якутск, ул. Курашова, д. 24, Общественный центр РС(Я), каб. 401.

Поступает много вопросов по разъяснению норм Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», о призываемых к мобилизации многодетных отцах, работниках стратегических предприятий и другие. Все вопросы о частичной мобилизации оперативно отрабатываются с Военным Комиссариатом Республики Саха (Якутия) и Военной прокуратурой Якутского гарнизона.

Третье направление – оказание психологической поддержки.

Дозвониться в службу психологической поддержки в рабочие дни можно по телефону: +7 (4112) 31-91-09. Служба психологов работает по адресу: город Якутск, ул. Курашова, д. 36. В Координационном центре также работает штатный психолог.