Якутяне могут получить матпомощь на подключение к цифровому ТВ

1 апреля 2020 года завершается прием заявлений на оказание единовременной адресной помощи на подключение к цифровому телевидению в населенных пунктах, где цифровое телевещание недоступно.

Материальная помощь оказывается в размере не более предельно установленных сумм: по 1 зоне – 10 500 руб., по 2 зоне – 9 500 руб., по 3 зоне – 9 000 руб.

Право на получение материальной помощи имеют инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, состоящие в муниципальном реестре граждан, семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке.

Для оказания материальной помощи в виде компенсации за понесенные расходы за один комплект оборудования, его доставку и установку на лицевой счет заявителя либо через почтовое отделение, граждане обращаются в Управления социальной защиты населения по месту жительства с заявлением и необходимыми документами не позднее 1 апреля 2020 года.

Также путем перечисления средств на расчетный счет поставщика, подрядчика, исполнителя услуг, заявитель предоставляет в Управление социальной защиты населения заявление о признании права заявителя на оказание материальной помощи и необходимые документы. На основании заявления Управление социальной защиты населения выдает гражданину справку о подтверждении права на получение материальной помощи или принимает решение об отказе в предоставлении материальной помощи. Граждане, получившие справку о подтверждении права на получение материальной помощи, заключают с поставщиком, подрядчиком, исполнителем услуг договоры купли-продажи, доставки, установки оборудования и после их исполнения предоставляет в срок до 1 апреля 2020 года в Управление заявление и необходимые документы.

Напомним, что срок приема заявлений на оказание единовременной адресной материальной помощи на приобретение, доставку, установку одного комплекта оборудования для приема цифрового телевизионного вещания был продлен. Всего в республике 255 населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата сетью цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов, где цифровое телевещание недоступно.

С полным Перечнем населенных пунктов можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социального развития Якутии: https://mintrud.sakha.gov.ru/doki1/normativnye-pravovye-akty-po-sotsialnoj-podderzhke-naselenija/postanovlenie-pravitelstva-respubliki-saha-jakutija-ot-23-maja-2019-g-n-114