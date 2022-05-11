Якутяне могут получить финансирование на свои культурные проекты

Якутян приглашают принять участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Общий фонд конкурса составляет 3 млрд рублей. Заявки принимаются до 7 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Единого ресурсного центра. Участвовать могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (за исключением казенных учреждений), индивидуальные предприниматели.

“По итогам первого конкурса 18 организаций и учреждений Якутии выиграли гранты на реализацию своих проектов. Среди них были проекты, которые получили максимальную сумму финансирования – до 4 700 000 руб. Мы оказываем бесплатные консультационные услуги, делаем экспертизу проектов и сопровождаем участников до подачи заявок на конкурс. Можете смело обращаться”, – рассказали в Едином ресурсном центре.

В помощь участникам, 16 и 23 мая ресурсный центр приглашает на вебинары на тему «Как составить заявку на конкурс Президентского фонда культурных инициатив?». Запись на услуги проводятся по телефону +7 (914) 270-10-82 и на сайте erc-portal.ru

Напомним, что эксперты Единого ресурсного центра оказывают консультационную и образовательную поддержку по разработке проектов и участию в различных грантовых конкурсах. Центр является флагманской площадкой по оказанию бесплатной многопрофильной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям и повышению гражданской активности населения в решении социально-значимых вопросов города и села, в том числе в арктических районах республики.

