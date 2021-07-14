Якутяне могут поехать в санатории на льготных условиях

В соответствии с республиканским постановлением, жители Якутии имеют возможность воспользоваться льготными условиями для отдыха в санаториях.

Министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена Волкова разъяснила, что на льготное обеспечение санаторно-курортным лечением или выплату денежной компенсации по линии минтруда могут претендовать ветераны тыла, неработающие ветераны труда, достигшие возраста 60 лет и старше, а также дети Великой Отечественной войны, не получающие санаторно-курортное лечение по другим основаниям. Направление на лечение предоставляется в порядке очередности, которая формируется согласно дате подачи заявления ветераном в Управление социальной защиты населения и труда.

«Следует отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, к санаторно-курортному лечению допускаются граждане, прошедшие полный курс иммунизации, по истечении 42 дней от начала вакцинации, включенных в Федеральный регистр вакцинированных от новой коронавирусной инфекции (COVID-19); и те, кто уже переболел коронавирусом в легкой форме менее 3 месяцев, средней/тяжелой формой в период менее 6 месяцев и состоит в Федеральном регистре лиц, больных (COVID-19)», — уточнила Елена Волкова.

Предусмотрена также и денежная компенсация, которая для ветеранов тыла выплачивается в размере стоимости путевки. Воспользоваться предоставляемой льготой можно один раз в два года.

Ветераны труда также имеют право на льготное санаторно-курортное лечение на территории Республики Саха (Якутия) один раз в три года, или же получение денежной компенсации, которая для них составляет 80% от стоимости путевки.

Для детей Великой Отечественной войны — денежная компенсация возможна в размере 50% стоимости путевки на санаторно-курортное лечение один раз в три года.

Для возмещения расходов на самостоятельно приобретенную путевку с письменным заявлением и с необходимыми документами следует обратиться в Управление не позднее года после лечения. Все необходимые документы можно подать в электронном виде через Госуслуги и портал государственных и муниципальных услуг Якутии e-yakutia.ru.