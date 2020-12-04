Якутяне могут оформить прирезку земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Якутии отвечает на вопросы граждан, поступающие через социальные сети. Что делать, если я пользуюсь земельным участком большей площади, чем у меня в документах?

Узаконить прилегающую территорию можно за счет оформления прирезки земельного участка. Если данная земля не разграничена, то она находится в распоряжении администрации и можно заключить соглашение о перераспределении своего земельного участка и земель, находящихся в государственной̆ или муниципальной̆ собственности.

Для этого есть несколько обязательных условий:

— Вид разрешённого использования вашего земельного участка должен быть либо для индивидуальной жилой застройки, либо для ведения личного подсобного хозяйства;

— Площадь части, добавляемой к вашей земле, не должна превышать установленный в вашем районе минимальный размер земельного участка;⠀

— Площадь образованного (части земель вместе с вашим участком) земельного участка не должна превышать установленный в вашем районе максимальный размер земельного участка;

— Земельные участки должны быть расположены в одной территориальной зоне.​