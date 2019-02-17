АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-24
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.70
 75.25
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.02.2019, 11:59
Культура & Образование
Национальная община «Тыва» встречает гостей
17.02.2019, 11:40
Официально
О размере выплат по новому Указу о рождаемости в Якутии
17.02.2019, 11:20
Происшествия
Внимание! Угон
17.02.2019, 10:59
Политика
Якутия и Аналитический центр РФ подписали Протокол совместных действий
17.02.2019, 10:46
Культура & Образование
Фотофакт
Выставка кузнецов «Дархан Уус»: прошлое и современность
17.02.2019, 10:25
Политика
Обновлен состав Молодой Гвардии ЕР Якутии
17.02.2019, 10:07
Происшествия
Якутяне лишились имущества в огне
17.02.2019, 0:41
Общество
Сегодня день рождения главы улуса, замредактора и аниматора
17.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 17 февраля 2019
16.02.2019, 23:47
Желток
Видео
Instagram
Предложение в зрительном зале
16.02.2019, 23:38
Культура & Образование
В Якутске отпраздновали бурятский Новый год Сагаалган
16.02.2019, 23:28
Культура & Образование
Известный археолог Якутии приглашает на лекцию
16.02.2019, 17:22
Экономика
Самосовершенствование — секрет успеха компании «Камелек»
16.02.2019, 17:01
Спорт
Неофициальный медальный зачет Игр «Дети Азии»
16.02.2019, 16:42
Светская хроника
Instagram
Якутский борец дает мастер-классы в США
16.02.2019, 16:20
Культура & Образование
Видео
Instagram
По-якутски из Америки
16.02.2019, 16:02
Культура & Образование
Фотофакт
Позитив
Работу якутского фотографа отметил иностранный журнал
16.02.2019, 15:44
Спорт
Успей стать волонтером на Кубке мира по вольной борьбе
16.02.2019, 15:22
Происшествия
Опасно ли ездить на автобусах в Якутске?
16.02.2019, 15:01
Спорт
Смотрите сегодня трансляцию закрытия Игр «Дети Азии»
16.02.2019, 14:42
Общество
В Якутии объявлен старт первых проектов Года консолидации
16.02.2019, 14:20
Желток
Instagram
Якутская кукла в «стрингах» вызвала ажиотаж
16.02.2019, 14:02
Экономика
АК «ЖДЯ» планирует выйти на перевозки Азия-Европа
16.02.2019, 13:24
Культура & Образование
Выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус» собрала лучших мастеров
16.02.2019, 13:10
Культура & Образование
Участвуй в республиканском конкурсе «ЖКХ глазами детей»
16.02.2019, 13:04
Происшествия
Лудоманы Якутии идут на преступления
16.02.2019, 12:56
Якутия
Погода на выходные
16.02.2019, 12:38
Общество
Роспотребнадзор Якутии: потребители взыскали 4,5 млн
16.02.2019, 12:20
Происшествия
Нюрбинская Бонни без Клайда
16.02.2019, 11:55
Спорт
Стал известен первый соперник Егорова в Болгарии
16.02.2019, 11:40
Светская хроника
Видео
Якутскую красавицу обсудили итальянцы на Youtube
16.02.2019, 11:13
Экология
Добывающая компания заплатит за загрязнение реки в Якутии
16.02.2019, 10:55
Общество
В Якутске внедряется пилотный проект «Умный город»
16.02.2019, 10:37
Официально
График плановых работ энергетиков 16-18 февраля
16.02.2019, 10:24
Общество
Правительственная делегация работает в Олекминском районе
16.02.2019, 10:12
Происшествия
Пожары в Якутии
16.02.2019, 0:40
Спорт
Сегодня день рождения тренера
16.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота, 16 февраля 2019
15.02.2019, 23:39
Якутск
Парк будущих поколений в Якутске вошёл в ТОП-15 «100 городских лидеров»
15.02.2019, 23:35
Якутск
Прогноз погоды в Якутске на 14 февраля
15.02.2019, 20:18
Якутск
В Якутске дан официальный старт Году добрососедства
15.02.2019, 19:15
Культура & Образование
Резонанс
Мэр встретилась с коллективом школы «Айыы кыhата»
15.02.2019, 18:30
Якутск
В ЗАГСе состоялось чествование золотой пары – семьи Поповых
15.02.2019, 18:15
Якутия
В Усть-Алданском районе открылся новый спортзал
15.02.2019, 18:00
Культура & Образование
Сотрудница Алмазэргиэнбанка на «отлично» справилась с «Сахалыы дьыктаан»
15.02.2019, 17:45
Культура & Образование
В Якутске проходит семинар для драматургов и сценаристов
15.02.2019, 17:30
Общество
В Якутске письмо школьника раздают водителям автобусов
15.02.2019, 17:15
Судебная хроника
В Якутии посадили ревнивца, убившего гражданскую жену
15.02.2019, 17:00
Спорт
Позитив
Юношеская сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб. Но ее все полюбили
15.02.2019, 16:50
Культура & Образование
Завтра стартует юбилейная Х выставка кузнецов «Дархан Уус»
15.02.2019, 16:40
Экономика
Резонанс
Айсен Николаев: Слияние авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии» исключено
15.02.2019, 16:25
Культура & Образование
Эксклюзив
Главная блондинка эстрады поздравила своих поклонников 
15.02.2019, 16:10
Экология
На Якутию надвигается пурга
15.02.2019, 15:55
Происшествия
Резонанс
До замерзания не дошло: Как устраняли повреждение газопровода в Якутске
15.02.2019, 15:40
Красота & Здоровье
Интервью
Конкурс «Профессия – жизнь» назовет лучших медицинских работников
15.02.2019, 15:20
Происшествия
Микроавтобус с детьми застрял на трассе Колыма
15.02.2019, 15:00
Экономика
В Олекминском районе выявлены факты самовольного подключения к теплосетям
15.02.2019, 14:50
Культура & Образование
В музее Ярославского пройдет выставка легендарного оружия
15.02.2019, 14:35
Политика
Правительство LIVE: У микрофона министр здравоохранения Якутии
15.02.2019, 14:20
Спорт
Видео
Путин: В Якутии надежнее, чем в Соединенных Штатах Америки
15.02.2019, 14:00
Происшествия
Житель Якутии потратил 17 тысяч рублей с чужой карты
15.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
6 советов для тех, кому вечно нечего надеть
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
15.02.2019, 12:41
Общество
В России появится реестр захоронений ветеранов боевых действий
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
15.02.2019, 12:17
Общество
В Якутии заблокированы сайты по продаже водительских прав
15.02.2019, 12:08
Происшествия
Бдительные соседи предотвратили кражу
15.02.2019, 12:00
Культура & Образование
«Центральный» объявил результат конкурса
15.02.2019, 11:48
Общество
Видео
Афганские воспоминания воина-якутянина
Архив новостей
Происшествия
17 февраля 2019, 10:07
259

Якутяне лишились имущества в огне

16 февраля 2019 г. в 00.33 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Тойота Хайс» на улице Ярославского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела машина. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и кабина на площади 2 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

16 февраля 2019 г. в 10.21 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Автострада в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор у дома. В результате пожара огнем поврежден мусор у дома на площади 2 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо хозяйка. Ущерба нет.

16 февраля 2019 г. в 11.43 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Студенческая в микрорайоне Птицефабрика г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно- спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади 33 кв.м.. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновное лицо хозяин. Ущерб устанавливается. Спасены рядом стоящие: 4-хквартирный жилой дом и частный дом.

16 февраля 2019 г. в 18.15 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж в г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут шел дым с ворот гаража. В результате пожара огнем повреждены внутри гаража ворота и потолок на площади 10 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

16 февраля 2019 г. в 21.06 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Стройиндустрии в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно- спасательного подразделения горела стеновая панель веранды. В результате пожара огнем повреждена стеновая панель веранды жилого частного дома на площади 5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

16 февраля 2019 г. в 22.19 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Ленина в п. Кысыл-Сыр Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на площади 8 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
13.02.2019, 10:48
Общество
Некролог
В Якутии ушла из жизни человек-легенда
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
14.02.2019, 22:05
Происшествия
Экстра
В Якутске горят гаражи. Ищут владельцев
11.02.2019, 12:28
Происшествия
Страшная смерть на дороге в Якутии
11.02.2019, 11:43
Якутск
Экстра
Новые назначения в мэрии Якутска
14.02.2019, 13:13
Спорт
Кто из Америки приедет на Кубок мира по вольной борьбе в Якутск?
14.02.2019, 21:58
Судебная хроника
Дело Румянцева: изменят ли меру пресечения для обвиняемого?
14.02.2019, 17:30
Светская хроника
Instagram
Популярная певица Якутии раскрыла секрет
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
17.02.2019

Обновлен состав Молодой Гвардии ЕР Якутии

Фотофакт
Позитив
Культура & Образование
16.02.2019

Работу якутского фотографа отметил иностранный журнал

Экономика
16.02.2019

АК «ЖДЯ» планирует выйти на перевозки Азия-Европа

Спорт
16.02.2019

Стал известен первый соперник Егорова в Болгарии

Экология
16.02.2019

Добывающая компания заплатит за загрязнение реки в Якутии

Общество
16.02.2019

В Якутске внедряется пилотный проект «Умный город»

Происшествия
16.02.2019

Пожары в Якутии

Резонанс
Культура & Образование
15.02.2019

Мэр встретилась с коллективом школы «Айыы кыhата»