Якутяне лишились имущества в огне

16 февраля 2019 г. в 00.33 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Тойота Хайс» на улице Ярославского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела машина. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и кабина на площади 2 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

16 февраля 2019 г. в 10.21 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Автострада в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор у дома. В результате пожара огнем поврежден мусор у дома на площади 2 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо хозяйка. Ущерба нет.

16 февраля 2019 г. в 11.43 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Студенческая в микрорайоне Птицефабрика г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно- спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади 33 кв.м.. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновное лицо хозяин. Ущерб устанавливается. Спасены рядом стоящие: 4-хквартирный жилой дом и частный дом.

16 февраля 2019 г. в 18.15 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж в г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут шел дым с ворот гаража. В результате пожара огнем повреждены внутри гаража ворота и потолок на площади 10 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

16 февраля 2019 г. в 21.06 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Стройиндустрии в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно- спасательного подразделения горела стеновая панель веранды. В результате пожара огнем повреждена стеновая панель веранды жилого частного дома на площади 5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

16 февраля 2019 г. в 22.19 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Ленина в п. Кысыл-Сыр Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на площади 8 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!