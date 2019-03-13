Якутяне лишились дома из-за кошмарного случая

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 марта 2019 г. в 11.56 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Ленская в п. Захаровка г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено: дом и веранда по всей площади 36 кв.м. Спасен рядом стоящий частный дом. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 марта 2019 г. в 12.24 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 9-ти этажный жилой дом на улице Тихонова в г. Мирном. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор в мусоросборнике. Горел мусор в мусоросборнике на площади 7 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

12 марта 2019 г. в 15.16 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Кирова в п. Черский Н.Колымского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 5 кв.м. Спасен гараж. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

12 марта 2019 г. в 15.22 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Кравченко в г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты горел мусор в мусоросборнике. Горел мусор в мусоросборнике на площади 2 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

12 марта 2019 г. в 16.30 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме в г.Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел овощной ящик в подъезде. В результате пожара огнем поврежден овощной ящик на площади 4 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.