19.05.2021
09:52
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Культура

Якутяне ликуют!

Российская певица Манижа с песней «Russian Woman» прошла в финал музыкального конкурса «Евровидение».

В составе бэк-вокала наша землячка Июлина ПОПОВА. На торжественной церемонии открытия конкурса якутянку украсило национальное украшение- бастынга.

Певица Манижа выступила в необычном платье, сшитом специально для «Евровидения». Оно состоит из множества отдельных лоскутов ткани, которые собрали со всей России. Из Якутии отправили для наряда лоскут с обережными символами.  

Якутяне без сомнения держали за Манижу и ее группу кулачки и слали любовь!

Второй полуфинал «Евровидения» пройдет 20 мая, финал запланирован на 22 мая.

Якутянка на Евровидении-2021 просит держать кулаки и слать любовь
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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