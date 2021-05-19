Якутяне ликуют!

Российская певица Манижа с песней «Russian Woman» прошла в финал музыкального конкурса «Евровидение».

В составе бэк-вокала наша землячка Июлина ПОПОВА. На торжественной церемонии открытия конкурса якутянку украсило национальное украшение- бастынга.

Певица Манижа выступила в необычном платье, сшитом специально для «Евровидения». Оно состоит из множества отдельных лоскутов ткани, которые собрали со всей России. Из Якутии отправили для наряда лоскут с обережными символами.

Якутяне без сомнения держали за Манижу и ее группу кулачки и слали любовь!

Второй полуфинал «Евровидения» пройдет 20 мая, финал запланирован на 22 мая.