Якутяне извинились за скандальную фотосессию

29 июня в сети «Интернет» появились фотографии молодых людей, на которых они позируют на крыше служебного автомобиля – автопатруля ДПС ГИБДД. Т.к. в действиях данных лиц усматриваются признаки совершения административного правонарушения, сотрудниками полиции была инициирована проверка.

Установлено, что данный автомобиль находился на территории автосервиса, расположенного на Окружном шоссе столицы Якутии с целью производства ремонтных работ по договору ОСАГО, заключенному с одной из страховых компаний.

В ходе проверки были установлены личности нарушителей общественного порядка – ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 20 до 23-х лет, из них две девушки, которые разместили фотографии в своих аккаунтах социальной сети. Свой поступок объяснили тем, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст.20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в суд.