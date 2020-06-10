Якутяне интересуются новой кадастровой стоимостью объектов недвижимости

В адрес министерства имущественных и земельных отношений Якутии поступают обращения от жителей республики посредством социальных сетей. Чаще всего задают вопросы о новой кадастровой стоимости объекта недвижимости, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Якутии в прошлом году проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства, земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков в составе земель населенных пунктов. Узнать новую кадастровую стоимость, которая действует с 01 января 2020 года, якутяне могут несколькими способами:

— получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости на определенную дату. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр лично с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН или сформировать запрос на сайте Росреестра;

— воспользоваться электронными услугами Росреестра на официальном сайте (rosreestr.ru). На сайте представлено несколько удобных в использовании сервисов: «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Публичная кадастровая карта». Так же есть сервис «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки», воспользовавшись которым можно получить актуальную информацию о кадастровой стоимости, а также увидеть сведения о характеристиках, на основании которых она определена.

— на сайте ГБУ РС (Я) «Центр государственной кадастровой оценки» в разделе «Информация»/ «Узнать новую кадастровую стоимость» по адресу: http://cgko.sakha.gov.ru/uznat-novuyu-kadastrovuyu-st.., в этом разделе также реализована возможность расчета налога на имущество физических лиц. Для этого надо указать тип, площадь и новую кадастровую стоимость недвижимости.

Физические и юридические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают их права или обязанности, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе обратиться в ГБУ РС (Я) «Центр государственной кадастровой оценки» путем направления обращения:

— за предоставлением разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;

— с обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

В случае исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, допускается изменение кадастровой стоимости, полученной после исправления таких ошибок, только в сторону понижения.

Пересчет кадастровой стоимости объектов путем исправления ошибки осуществляется на основании соответствующего решения ГБУ РС (Я) «Центр государственной кадастровой оценки».

В случае не согласия с новой кадастровой стоимостью, в соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими и физическими лицами в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или в суде.