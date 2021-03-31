Якутяне готовятся к международному конкурсу молодых пианистов имени Марка Жиркова

С 10 по 14 апреля в Москве пройдет I Международный конкурс молодых пианистов имени М.Н. Жиркова. Конкурс направлен на пропаганду творчества композиторов Якутии и увековечение памяти первого якутского композитора, основоположника якутской профессиональной музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР, члена Союза композиторов СССР М. Н. Жиркова.

Учредителями конкурса являются Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, администрация Вилюйского улуса, Союз композиторов Республики Саха (Якутия). Действенную помощь в организации данного мероприятия оказывает также Постоянное Представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

На участие в конкурсе всего подано 30 заявок, география участников охватывает города Российской Федерации — Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Волгоград, Пятигорск, страны Китай, Японию, Сербию. Из Якутии в конкурсе примут участие 9 юных пианистов — учащиеся Высшей школы музыки (институт) РС (Я) им. В.А. Босикова (7 человек), ДШИ №2 г. Якутска (1 человек), Чурапчинской ДШИ (1 человек).

Торжественное открытие состоится 10 апреля, с 14.00, в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В рамках конкурсной программы помимо прослушиваний также состоятся мастер-классы, вечер памяти о первом профессиональном композиторе Якутии М.Н. Жиркове.

В связи с предстоящим конкурсом, в рамках подготовки участников с 12 марта стартовал цикл концертов «Навстречу I Международному конкурсу молодых пианистов имени Марка Николаевича Жиркова». Сегодня, 31 марта концерт прошел в концертном зале Высшей школы музыки РС (Я) им. В.А. Босикова, а итоговый концерт цикла состоится 2 апреля, в 16.00, в Большом зале ДШИ № 2 г. Якутска.