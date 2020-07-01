Якутяне голосуют: фото из соцсети
Сегодня, 1 июля день всенародного голосования по поправкам в Конституцию России.
Якутяне активно участвуют в голосовании и постят в соцсети свои фото с избирательных участков.
Общественный наблюдатель Еленушка Елена и предприниматель, общественный деятель Артур ЭМ.
Предприниматель Вероника ЛИХАНОВА с супругом.
Генеральный директор ООО «Кэм Видео» Наталья ЛОПАТИНА и известный фотограф Мичил ЯКОВЛЕВ.
Заместитель главы Автодорожного округа города Якутска Иван СТЕПАНОВ.
Олег ОМИН проголосовал в Намцах.
Рена БУДАЕВА, общественный наблюдатель, предприниматель.
Алексей ТОЛСТЯКОВ, пресс-секретарь мэра города Якутска.
Журналист Анна ПШЕННИКОВА с дочерью Софией
Общественный деятель Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА, Мирный.
Евгений СУПТУ на работе.
Лидер якутских коммунистов Виктор ГУБАРЕВ.
Депутат Ил Тумэна, коммунист Петр АММОСОВ.
Композитор и музыковед Владимир ИНДИГИРСКИЙ
Со страницы Спиридона БОРБУЕВА, общественного деятеля из Верхневилюйска
Матвей ЕВСЕЕВ, депутат Ил Тумэна, генеральный директор холдинга «Арктик-капитал».
Голосование по поправкам в Конституцию России продолжается.
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