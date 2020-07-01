Якутяне голосуют: фото из соцсети

Сегодня, 1 июля день всенародного голосования по поправкам в Конституцию России. Якутяне активно участвуют в голосовании и постят в соцсети свои фото с избирательных участков. Общественный наблюдатель Еленушка Елена и предприниматель, общественный деятель Артур ЭМ. Предприниматель Вероника ЛИХАНОВА с супругом. Генеральный директор ООО «Кэм Видео» Наталья ЛОПАТИНА и известный фотограф Мичил ЯКОВЛЕВ. Заместитель главы Автодорожного округа города Якутска Иван СТЕПАНОВ. Олег ОМИН проголосовал в Намцах. Рена БУДАЕВА, общественный наблюдатель, предприниматель. Алексей ТОЛСТЯКОВ, пресс-секретарь мэра города Якутска. Журналист Анна ПШЕННИКОВА с дочерью Софией Общественный деятель Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА, Мирный. Евгений СУПТУ на работе. Лидер якутских коммунистов Виктор ГУБАРЕВ. Депутат Ил Тумэна, коммунист Петр АММОСОВ. Композитор и музыковед Владимир ИНДИГИРСКИЙ Со страницы Спиридона БОРБУЕВА, общественного деятеля из Верхневилюйска Матвей ЕВСЕЕВ, депутат Ил Тумэна, генеральный директор холдинга «Арктик-капитал». Голосование по поправкам в Конституцию России продолжается.

Фото: из соцсети. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх