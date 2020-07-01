01.07.2020
18:13
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Общество

Якутяне голосуют: фото из соцсети

Сегодня, 1 июля день всенародного голосования по поправкам в Конституцию России.

Якутяне активно участвуют в голосовании и постят в соцсети свои фото с избирательных участков.

Общественный наблюдатель Еленушка Елена и предприниматель, общественный деятель Артур ЭМ.

Предприниматель Вероника ЛИХАНОВА с супругом.

Генеральный директор ООО «Кэм Видео» Наталья ЛОПАТИНА и известный фотограф Мичил ЯКОВЛЕВ.

Заместитель главы Автодорожного округа города Якутска Иван СТЕПАНОВ.

Олег ОМИН проголосовал в Намцах.

Рена БУДАЕВА, общественный наблюдатель, предприниматель.

Алексей ТОЛСТЯКОВ, пресс-секретарь мэра города Якутска.

Журналист Анна ПШЕННИКОВА с дочерью Софией

Общественный деятель Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА, Мирный.

Евгений СУПТУ на работе.

Лидер якутских коммунистов Виктор ГУБАРЕВ.

Депутат Ил Тумэна, коммунист Петр АММОСОВ.

Композитор и музыковед Владимир ИНДИГИРСКИЙ

Со страницы Спиридона БОРБУЕВА, общественного деятеля из Верхневилюйска

Матвей ЕВСЕЕВ, депутат Ил Тумэна, генеральный директор холдинга «Арктик-капитал».

Голосование по поправкам в Конституцию России продолжается.

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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