Якутяне-гиревики завоевали призовые места на Кубке России

На Кубке России по гиревому спорту, состоявшемуся в Томске, якутяне завоевали призовые места.

Всего в соревнованиях, которые прошли во Дворце зрелищ и спорта, приняли участие 164 спортсмена из 23 регионов России. Якутию представляли пять спортсменов. В субботу, 21 сентября, прошли состязания сильнейших атлетов, мужчин и женщин, в двоеборье и эстафете в классическом толчке.

Владимир Оленов в весовой категории до 68 кг в толчке по длинному циклу занял 1 место. Руслан Лугинов в двоеборье занял 2 место в весовой категории до 68 кг. Он мастер спорта РФ. Мастер спорта международного класса в весовой категории до 85 кг Михаил Саввиновзанял 3 место.

Кроме того, в соревнованиях по двоеборью приняли участие кандидаты в мастера спорта в весовой категории свыше 85 кг Константин Абрамов и Иван Жердев.