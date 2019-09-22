22.09.2019
16:44
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Спорт

Якутяне-гиревики завоевали призовые места на Кубке России

На Кубке России по гиревому спорту, состоявшемуся в Томске, якутяне завоевали призовые места. 

Всего в соревнованиях, которые прошли во Дворце зрелищ и спорта, приняли участие 164 спортсмена из 23 регионов России. Якутию представляли пять спортсменов. В субботу, 21 сентября, прошли состязания сильнейших атлетов, мужчин и женщин, в двоеборье и эстафете в классическом толчке.

Владимир Оленов в весовой категории до 68 кг в толчке по длинному циклу занял 1 место. Руслан Лугинов  в двоеборье занял 2 место в весовой категории до 68 кг. Он мастер спорта РФ. Мастер спорта международного класса в весовой категории до 85 кг Михаил Саввиновзанял 3 место.

Кроме того, в соревнованиях по двоеборью приняли участие кандидаты в мастера спорта в весовой категории свыше 85 кг Константин Абрамов  и Иван Жердев.

Источник: http://ysia.ru/yakutyane-zavoevali-prizovye-mesta-na-kubke-rossii-po-girevomu-sportu-v-tomske/
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