Якутяне-герои ВОВ включены в исторический проект «Лица Победы»

25 якутян-героев Великой Отечественной войны включены во всенародный исторический проект «Лица Победы»

7 декабря, накануне Дня Героев Отечества России, на Поклонной горе в Москве состоялась патриотическая акция «Поклон героям всех времен». В рамках мероприятия имена 25 якутян — Героев Советского Союза включены во всенародный исторический проект «Лица Победы».

Акция прошла в Центральном музее Великой Отечественной войны — Музее Победы в рамках Дней Якутии в Москве, посвящённых 100-летию ЯАССР. В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, а также участники специальной военной операции.

«Сегодня имена 25 якутян — Героев Советского Союза включены во всенародный исторический проект «Лица Победы», в котором будут сплетены миллионы судеб наших соотечественников. Якутяне – храбрые воины, которые с давних времен смело и без колебаний встают на защиту Родины. Во время Великой Отечественной войны на фронте воевали более 65 тысяч якутян. Более половины из них полегли на полях сражений. Мы помним их подвиг. Наш обязанность – сохранять историческую память народа, передавать молодому поколению правду о войне, воспитывать его в духе народа-победителя, народа-освободителя», — сказал во время патриотической акции глава Якутии Айсен Николаев.

Он также отметил роль участников специальной военной операции, которые сегодня защищают будущее страны.

«Сегодня наша страна переживает большие испытания, но наш боевой дух крепок и непреклонен. Наши бойцы-якутяне с оружием в руках защищают будущее великой и могучей России. Так же, как и в далекие годы войны с фашизмом, жители республики активно участвуют в оказании гуманитарной помощи для бойцов – собирают деньги, отправляют необходимое обмундирование, технику, одежду и даже домашнюю еду, поддерживают семьи военнослужащих. Уверен, общими усилиями, сплочением, силой духа и верой в победу мы преодолеем этот сложный период. Правда и справедливость обязательно восторжествуют. Нас ведёт святая любовь к своей Родине и вера в её светлое будущее. И победа будет за нами!» — подчеркнул глава.

Информацию о включении якутян-героев Советского Союза во всенародный исторический проект «Лица Победы» озвучило руководство Музея Победы. Среди них – Николай Кондаков, Владимир Лонгинов, Федор Охлопков, Николай Чусовской, Сергей Асямов и еще 20 участников Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция состоялась в двух залах музея. Она началась с возложения цветов к мемориалу героев и обряда алгыс, а также молебна благословления с гимническими песнопениями в круговом сакральном действии осуохай в Зале Славы музея и завершилось благотворительной концертной программой в Зале Полководцев.

Выступили солисты Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, симфонический оркестр Государственной филармонии, артисты Театра Олонхо, приглашенные артисты из Москвы. Также композицию исполнил ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

«Лица Победы» — это самый масштабный проект, посвященный сохранению памяти обо всем военном поколении. Фронтовики, партизаны, медработники и рабочие предприятий, простые граждане — каждый внес свой вклад в Победу.

В зале Музея Победы «Лица Победы» представлен всенародный исторический депозитарий. Это крупнейший архив – цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.

Цель проекта – увековечить память обо всех, кто внес личный вклад в Великую Победу – каждый на своем месте: сражался на фронте или в партизанских отрядах, работал в тылу, собирал урожай, принимал блокадников, оказывал сопротивление оккупантам – делал что-то нужное и ценное для Победы.