Якутяне достойно выступили на Чемпионате мира

Команда из Якутии заняла 5 место на всемирном фестивале по игре в Го «Genius extreme».

«Из Республики Саха (Якутия) в Чемпионате приняли участие 11 человек — команда сборной Якутии, участники личного первенства Кубка России и деловой программы Чемпионата. Команда республики выступила впервые на таком большом уровне и заняла 5 достойное место по России, а в личном зачете наши участники вошли в 20-ку», — поделилась директор школы Надежда УАРОВА.

Ученик 10 класса Чурапчинской СОШ имени С.А.Новгородова Иван САВВИН и его тренер-преподаватель учитель русского языка и литературы Надежда ЗАХАРОВА получили грамоты «За дебют» в официальном соревновании и Диплом участника сеанса одновременной игры в Го, проходившего в рамках всемирного фестиваля Го «Genius extreme» во Владивостоке.

Чемпионат мира по интеллектуальной игре Го прошел 41 раз с 3 по 9 июня на острове Русский в современном научном, культурном и деловом центре кампуса ДВФУ. Приехали соревноваться из 57 стран и регионов.