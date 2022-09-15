Якутяне будут бороться за медали ЧМ по вольной борьбе

В Белграде стартует ЧМ-2022 по вольной борьбе. За медали будут бороться четыре якутских легионера. Болеем за наших!

В столице Сербии Белграде с 12 по 18 сентября проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. К этому дню уже разыграны медали среди борцов по греко-римской борьбе и женской борьбе. Настал черед выхода на ковер борцов вольного стиля. Напомним, нынешний мировой чемпионат проходит без участия российских и белорусских спортсменов. Тем не менее, в Белграде выступят четыре воспитанников якутской школы борьбы – якутские легионеры в составе сборных команд Польши, Белоруссии, Македонии и Румынии будут оспаривать медали в двух весовых категориях до 57 и 61 кг. А накануне вечером прошла жеребьевка участников во всех категориях, по итогам которого составлена турнирная сетка, где борцы узнали своих первых соперников.

В наилегчайшей весовой категории до 57 кг в борьбу за медали вступят 31 спортсмен. Схватки в этом весе пройдут завтра, в пятницу 16 сентября. Сеяные фавориты действующий чемпион мира Томас Гилман (США) и призер Олимпиады в Токио Рави Кумар (Индия) теоретически могут встретиться только в финале. Фаворитов развели по разным частям турнирной сетки. В сетке американского борца оказался дебютант чемпионата мира Георгий Окороков, представляющий Австралию. Правда, чтобы выйти во втором круге на Гилмана, якутскому легионеру нужно пройти в квалификации соперника из Гватемалы Гуерра Сегура.

Чемпион Европы из Македонии Владимир Егоров выступит под пятым номером в числе сеяных фаворитов. В первом круге он встретится с армянским борцом Манвелом Хндрцян, бронзовым призером юниорского чемпионата мира. В случае успеха, македонец вероятней всего поборется за выход в 1/4 финала с серебряным призером чемпионата Азии Мухаммадом Икромовым из Таджикистана.

Борцы весовой категории до 61 кг вступят в борьбу в субботу, 17 сентября. Здесь 24 участника. Якутские поклонники борьбы будут болеть за двуратного призера чемпионатов Европы Эдуарда Григорьева и Николая Охлопкова. Сразу заметим, что наши легионеры попали в сложную группу. Здесь, в верхней части турнирной сетки оказались большинство фаворитов. По воле жребия Григорьев миновал квалификационный раунд и ждет в 1/8 финала победителя пары Гросс (США) и Джелеп (Украина). Специалисты сходятся во мнении, что первым соперником якутского легионера станет американский проспект. В этой группе также находятся призер Олимпиады в Рио японец Рэй Хигучи и двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира Арсен Арутунян из Армении.

Николай Охлопков также находится в верхней части сетки. Первый круг квалификации румынский легионер должен пройти. Его соперником станет малоизвестный борец из Пуэрто-Рико Джозеф Силва. Охлопков обязан его обыграть. А далее он может выйти в 1/8 финала на сеяного фаворита двукратного чемпиона Европы из Турции Сулеймана Атли.

Программа Чемпионата Мира по вольной борьбе 15-18 сентября 2022, Белград/Сербия

время начала по Якутску

*15 сентября, четверг*

17.30-21.30 — Предварительные схватки в в/к до 70, 79, 86, 125 кг.

23.45-00.45 — Полуфинальные схватки в в/к до 70, 79, 86, 125 кг.

*16 сентября, пятница*

17.30-21.30 — Предварительные схватки в в/к до *57*,74,92 кг; утешительные схватки в в/к до 70, 79, 86, 125.

00.00-00.45 — Полуфинальные схватки в в/к до *57*,74,92 кг.

01.00-04.00 — Финальные схватки в в/к до 70, 79, 86, 125 кг.

*17 сентября, суббота*

17.30-21.30 — Предварительные схватки в в/к до *61*, 65, 97 кг, утешительные схватки в в/к до *57*,74,92 кг;

00.00-00.45 — Полуфинальные схватки в в/к до *61*, 65, 97 кг.

01.00-03.30 — Финальные схватки в в/к до *57*,74,92 кг.

*18 сентября, воскресенье*

23.30-00.30 — Утешительные схватки в в/к до *61*, 65, 97 кг.

01.00-03.30 — Финальные схватки в в/к до *61*, 65, 97 кг.