14.11.2022
18:41
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Медицина
Якутяне более миллиона раз записались удаленно к врачу
Минздрав напоминает жителям Якутии, что на прием к врачам можно записаться через портал государственных услуг — https://esia.gosuslugi.ru, региональный портал медицинских услуг — https://er14.ru, https://e-yakutia.ru.
Так, в текущем году услугой уже воспользовались около 1 миллиона раз.
Кроме записи на прием к врачу на цифровых платформах доступны услуги вызова врача на дом, записи на диспансеризацию и вакцинацию.
«Онлайн-запись к врачу удобный и доступный ресурс. Благодаря технологиям бережливого здравоохранения и реализации Нацпроекта «Здравоохранение», медицинские услуги сегодня можно получить, не выходя из дома, что облегчает нашу жизнь, — отметила заместитель министра здравоохранения Надежда Федорова.
Источник: Пресс –служба Минздрава РС(Я)
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