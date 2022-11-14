Якутяне более миллиона раз записались удаленно к врачу

Минздрав напоминает жителям Якутии, что на прием к врачам можно записаться через портал государственных услуг — https://esia.gosuslugi.ru, региональный портал медицинских услуг — https://er14.ru, https://e-yakutia.ru.

Так, в текущем году услугой уже воспользовались около 1 миллиона раз.

Кроме записи на прием к врачу на цифровых платформах доступны услуги вызова врача на дом, записи на диспансеризацию и вакцинацию.

«Онлайн-запись к врачу удобный и доступный ресурс. Благодаря технологиям бережливого здравоохранения и реализации Нацпроекта «Здравоохранение», медицинские услуги сегодня можно получить, не выходя из дома, что облегчает нашу жизнь, — отметила заместитель министра здравоохранения Надежда Федорова.