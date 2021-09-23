Якутяне-блокадники получат по 50 тысяч рублей

Ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 50 000 рублей единовременно

Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ о единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни».

Единовременные денежные выплаты в размере 50 000 рублей получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ветераны, постоянно проживающие на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, определить порядок и условия осуществления данной выплаты. Указ вступил в силу 17 сентября, выплаты будут реализованы в текущем году.

В Якутии данные выплаты получат 22 ветерана: 21 блокадник и 1 награжденная медалью «За оборону Ленинграда».

Напомним, что 22 ноября 1941 года открылось автомобильное движение по ледовой дороге из окруженного фашистами Ленинграда, которую позже назвали «Дорогой жизни». Благодаря этой дороге в город, сидящий в осаде уже третий месяц, Советские войска начали доставлять продукты, вывозить раненых, женщин, стариков и детей. Это была единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград со страной. Официально она называлась Военно-автомобильная дорога № 101.