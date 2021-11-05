Якутяне — аутсайдеры «индекса любви» в соцсетях

Лидерами народного исследования эмоционального состояния жителей российских регионов — «индекса любви», в основу которого легли сообщения пользователей социальных сетей, осенью этого года стали Крым и Ямало-Ненецкий автономный округ, а в конце списка оказались сдержанные жители Якутии и Магадана, свидетельствует исследование Brand Analytics, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

Для расчета индекса были проанализированы сообщения на русском языке в социальных медиа – «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, а также на форумах, в блогах, опубликованные в период с 6 по 17 октября 2021 года. Специалисты детально изучили 817 тысяч сообщений, написанных от первого лица в настоящем времени, и подсчитали, что 82,42% из них были о любви и только 18,56% — о ненависти.

Сравнивая предыдущие рейтинги, составители пришли к выводу, что любви не только в сердцах, но и в словах россиян стало больше: среднее значение «индекса любви» выросло до 4,9 пунктов. Лидер рейтинга обновил историческое значение, достигнув семи пунктов. Нижний порог также подрос и составил 2,9 против 2,6 пункта в начале года — даже в самых «токсичных» регионах агрессии стало меньше.

По мнению составителей рейтинга, одновременно его результаты отражают состояние социальной напряженности в разных точках России: если в регионе благоприятная обстановка, в соцсетях чаще выражают любовь, если же в регионе много проблем – пользователи начинают выплескивать свою агрессию.