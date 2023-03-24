Якутянам вручены государственные награды

Ветеранам органов внутренних дел Якутии, участникам специальной военной операции вручены государственные награды.

В МВД по Республике Саха (Якутия) состоялось расширенное заседание Пленума общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия). В его работе приняли участие руководители законодательной и исполнительной власти Якутии, представители Ассоциации ветеранов боевых действий, коллектив учебного центра отряда «Боотур», члены Совета ветеранской организации органов внутренних дел, общественники и почетные гости.

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Ветераны МВД и добровольцы, отличившиеся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, получили государственные награды из рук заместителя министра внутренних дел республики полковника полиции Юрия Выродова, руководителя Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства региона Георгия Михайлова и председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамина Афанасьева. Бойцам вручили Государственные награды Луганской Народной Республики «За отвагу», «За боевые заслуги». Активных участников ветеранского движения наградили за добросовестное отношение и высокий профессионализм при подготовке добровольцев для участия в СВО, за личный вклад в развитие совета ветеранов и в нравственное воспитание молодых сотрудников ОВД и молодежи.

Полковник полиции Юрий Выродов от имени руководства и личного состава МВД поблагодарил присутствующих, внесших неоценимый вклад личным примером героизма во время специальной военной операции.

Руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов выразил благодарность ветеранской организации за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В своём выступлении председатель республиканского Совета ветеранов Василий Местников рассказал о проделанной работе и раскрыл аспекты деятельности общественной организации, проводимой по развитию и укреплению ветеранского движения в органах внутренних дел.

Участники мероприятия наметили планы дальнейшей работы, в том числе и по профилактике мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Также в рамках пленума прошли выборы заместителя председателя Совета ветеранов ОВД и утверждение кандидатов на кураторство.