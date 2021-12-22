Якутянам сообщили до какого будет закрыта центральная улица столицы

22 декабря подрядная организация ООО «Дорстрой» завершила подготовительные работы и устройство земляного полотна в рамках капремонта проспекта Ленина на участке от ул. Кулаковского до магазина «Илин Энэр». Об этом сообщил муниципальный заказчик работ МКУ «Главстрой».

I этап подготовительных работ капитального ремонта проспекта Ленина в Якутске начался 7 октября 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По первому этапу работ подрядчик произвел работы по устройству основания дорожной одежды на участке от улицы Кулаковского до магазина «Илин Энэр». Асфальтирование участка запланировано в 2022 году.

В следующем году проектом предусмотрены укладка тротуаров из гранитной и вибропресованной плит, устройство велосипедных дорожек, вынос и установка опор наружного освещения, устройство водоотводных и прикромочных лотков. В кабельную канализацию будут спрятаны все провода, которые висят по опорам освещения вдоль проспекта Ленина. Капремонт также включает установку дорожных знаков, светофорных объектов, ремонт канализационного коллектора, находящегося на глубине 15 метров, а также работы по озеленению.

Напомним, объект «Капитальный ремонт проспекта Ленина» переходящий, разделен на два этапа и три участка. В первом этапе (до сентября 2022 года) дорожные работы будут проводиться на участке от ул. Кулаковского до ул. Дзержинского. Второй этап дорожных работ с вводом объекта в 2023 году включает в себя ремонт двух участков – от ул. Дзержинского до ул. Хабарова и от ул. Красноярова до ул. Кулаковского.

Ранее сообщалось, что работы 2021 года будут завершены до конца ноября. Но в конце октября на ремонтируемом участке проспекта были обнаружены старинные захоронения, вследствие чего работы на данном участке были приостановлены. Археологические работы по извлечению останков захоронений продлились три недели. В связи с данными работами, а также ремонтом канализационного коллектора открытым способом ремонтные работы продлились до 22 декабря.

Отметим, проезд транспорта по ремонтируемому участку проспекта Ленина будет закрыт до весны 2022 года.

«Работы по устройству щебеночных оснований и покрытий методом заклинки проводились при отрицательных температурах. Одной из технологических операций при заклинке является уплотнение слоев дорожной одежды. При отрицательных температурах хорошего уплотнения добиться невозможно, так как для этого необходима оптимальная влажность. Если бы не возникли непредвиденные обстоятельства, проезд могли бы открыть уже в этом году», — отметил главный специалист отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой», ответственный за технический надзор капремонта пр. Ленина Денис Стецюк.

Капитальный ремонт проспекта Ленина является самым масштабным объектом в городе Якутске в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Запланированные на 2021 год в рамках нацпроекта «БКД» основные работы по асфальтобетонному покрытию, а также работы по благоустройству 36 улиц общей протяженностью 48,2 километров были завершены в середине ноября.

В этом году приведением городских дорог в нормативное состояние занимались 8 подрядных организаций – АО РИК «Автодор», ООО «Инвестдорстрой», ООО «Дорстрой», ПАО «Дорисс», ООО ДРСУ «Сэттэ», ООО «Сельдорстрой», ООО «Туймаада», ООО «Альянс 2007».

На все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия гарантийный срок – 4-5 лет, по нижнему слою – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет.

Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года. За три года в нормативное состояние приведены свыше 100 километров дорог городской агломерации. Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Якутске, до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог.