Якутянам рассказали о преимуществах атомной станции

23 июня в Якутии важное событие – общественные слушания по строительству первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района. По этому случаю ЯСИА побеседовало с руководителем проекта по строительству станции, вице-президентом АО «Русатом Оверсиз» Олегом СИРАЗЕТДИНОВЫМ. Он ответил на все вопросы об атомной станции, а также прокомментировал опасения жителей республики относительно атомной энергии и всего, что с ней связано.

— Олег Владимирович, почему все-таки атомная станция, да еще и на севере Якутии?

Завоз топлива на север Якутии, в том числе и в Усть-Янский район, сильно осложнен тяжелыми условиями Арктики. На сегодняшний день происходит летний завоз топлива баржами, однако данную практику тяжело масштабировать, учитывая развитие поселков района, освоение месторождения Кючус и возможную добычу других полезных ископаемых, расположенных в Усть-Янском районе.

— Что уже сделано по проекту строительства атомной станции малой мощности в Усть-Куйге?

На данный момент идет подготовка к прохождению главной экологической экспертизы, на предпроектной фазе завершены инженерные изыскания. 23 июня состоятся общественные слушания для утверждения результатов оценки воздействия атомной станции на окружающую среду.

— Когда начнется и будет завершено строительство станции?

Согласно плану, строительство станции начнется в 2024 году, до этого времени необходимо получить большое количество разрешений на строительство атомной станции от российских регулирующих органов. Ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

— Что получит республика от сооружения атомной станции малой мощности?

Помимо очевидных преимуществ, связанных непосредственно с энергетической составляющей атомных станций: обеспечение энергонезависимости района, а также экологически чистое производство энергии, сооружение такого масштабного проекта приведет к комплексному развитию поселка и Усть-Янского улуса. Также немаловажно и инфраструктурное развитие поселка и района, прирост налоговых отчислений в местный и региональный бюджеты.

Более того, строительство станции приведет к созданию новых рабочих мест – только реализация проекта АСММ позволит создать не менее 600-700 рабочих мест в пиковый период строительства станции.

Также хочу отметить, что наличие источника дешевой, стабильной и экологически чистой энергии приведет в район бизнес и недропользователей, что даст синергетический эффект развитию Усть-Куйги и всего Устьянья.

— А что получат обычные местные жители от строительства такого масштабного проекта?

ГК «Росатом» во всех городах и населенных пунктах своей активной деятельности реализует различные инфраструктурные и социальные программы, что делает жизнь в «атомных городах» комфортнее. Ярким примером такого положительного влияния служит значительное преображение города Певек, Чукотского автономного округа, где с 2020 года работает плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Помимо чистой электроэнергии и снабжения города теплом, Росатом реализовал ряд мероприятий, направленных на развитие городской инфраструктуры и повышение жизненного уровня жителей. Например, проведены ремонтные работы в городском кинотеатре и краеведческом музее, выделены средства на культурно-просветительские проекты. Проведена программа оснащения больницы г. Певека, а также обустройство детских площадок и комплексов в детских садах, и многое другое.

— Наверняка эта помощь Росатома заложена в тарифе на электроэнергию. Насколько сильно изменится тариф в поселке Усть-Куйга после строительства АСММ?

Не стоит переживать за рост цен на электроэнергию. Предельный расчетный тариф АСММ на электроэнергию не менее чем на 46% ниже, чем установленный экономически обоснованный тариф в Усть-Янском районе. Таким образом, цена на электроэнергию в поселке Усть-Куйга после ввода в эксплуатацию АСММ не только не возрастет, но и, судя по текущим расчетам будущего тарифа, будет значительно снижена.

— Некоторые жители Якутии опасаются атомной энергии и высказывают свои опасения о возникновении аварийной ситуации. Безопасны ли атомные станции малой мощности?

Реакторная установка РИТМ-200 и другие реакторы малой мощности (например, установленная в ПАТЭС «Академик Ломоносов» РУ КЛТ-40С) успешно зарекомендовали себя за годы безаварийной эксплуатации в российском атомном ледокольном флоте, поэтому возникновение аварийной ситуации крайне маловероятно. Более того, современные системы безопасности АСММ предполагают локализацию аварии – повторюсь, ничтожно маловероятной — в пределах территории станции.

Безопасность атомной станции малой мощности с реакторами серии РИТМ достигается за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек. Системы безопасности предотвращают возможность аварии, а несколько уровней барьеров, заложенных в конструкцию станции, исключают выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

Комбинация активных, для которых нужны источники энергоснабжения, и пассивных, работающих без источника энергии, систем безопасности позволяет достигать максимально высокого уровня безопасности станции.

— Как строить такой сложный объект как АСММ в условиях вечной мерзлоты и низкой температуре вплоть до -50 градусов?

Для сооружения АСММ будет построен специальный «тепляк» (временное утепленное строительное сооружение для проведения бетонных работ зимой), что позволит проводить строительно-монтажные работы даже при значительных отрицательных температурах. Более того, потенциальные места строительства станции, по результатам предварительно проведенных изысканий, будут расположены на скальном грунте, придавая станции дополнительную устойчивость и защищая почву вечной мерзлоты от какого-либо теплового воздействия, а также возможных затоплений в случае паводков и разлива реки Яны.

— Усть-Куйга относительно далеко расположена не только от Якутска, но и от железнодорожных путей и Центральной России. Как планируется доставлять строительную технику, оборудование и атомный реактор к месту сооружения АСММ?

Потенциальные места размещения АСММ находятся в непосредственной близости от речного порта Усть-Куйга и Северного морского пути, что позволит обеспечить транспортировку стройматериалов и оборудования водным путем. Соответствующие исследования по транспортировке крупногабаритных грузов в районы Крайнего Севера были проведены специализированными организациями госкорпорации «Росатом», по результатам которых была подтверждена возможность транспортировки реактора РИТМ-200Н и другого крупногабаритного оборудования атомной станции.

— Есть какие-то альтернативы сооружению АСММ в Усть-Куйге? Например, объекты альтернативной энергетики: ветряные и солнечные электростанции?

Действительно, в последние годы в России и мире активно внедряются подобные объекты, которые, тем не менее, имеют целый ряд недостатков. В первую очередь, это нестабильная генерация электроэнергии. Солнечные и ветряные электростанции имеют высокую зависимость от погодных и климатических условий, что приводит к невозможности обеспечивать на регулярной основе необходимое количество энергии. К недостаткам можно отнести и сложности эксплуатации в арктических условиях. Ветряные электростанции могут быть повреждены ветром, а солнечные электростанции проблематично очищать после снегопада. Также у объектов альтернативной энергетики нет возможности производства тепловой энергии, что особенно важно в арктических условиях, при этом АСММ обладает возможностью производства тепловой энергии.

Отдельно хочу отметить, что объекты возобновляемой энергии и атомная энергетика отлично сочетаются вместе. Возможно, при дальнейшем развитии якутского арктического энергопромышленного кластера будет рассмотрен вопрос о дополнении АСММ объектами подобной инфраструктуры.

— А кто будет работать на атомной станции в Усть-Куйге? Будете ли трудоустраивать местных жителей или работники станции будут вахтовиками?

Подавляющее большинство работников российских АЭС – это высокообразованные специалисты, регулярно проходящие аттестацию в Ростехнадзоре. Рост населения Усть-Куйги за счет такой социальной группы будет благом для поселка Усть-Куйга и всего Усть-Янского района.

Стоит отметить, что часть сотрудников АСММ будет набираться непосредственно из Усть-Янского улуса, а также Республики Саха (Якутия) ввиду реализуемой на данный момент программы обучения студентов по специальным квотам в МИФИ и их последующем трудоустройстве на АСММ.