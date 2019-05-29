Якутянам присвоены почетные звания

За заслуги в области сельского хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ГОЛОМАРЕВОЙ Марии Романовне, оператору по искусственному осеменению животных Амгино-Олекминской молочной фермы общества с ограниченной ответственностью «Кладовая Олекмы», Олекминский район.
Наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
АФАНАСЬЕВА Александра Михайловича, пастуха общества с ограниченной ответственностью «Конезавод Берте», Хангаласский улус;
БОЯРКИНУ Людмилу Викторовну, оператора доения Амгино-Олекминской молочной фермы общества с ограниченной ответственностью «Кладовая Олекмы», Олекминский район;
ЕФРЕМОВУ Любовь Михайловну, свинаря-оператора репродуктивного цеха общества с ограниченной ответственностью «Хатасский свинокомплекс», город Якутск.
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
21 мая 2019 года
№ 549