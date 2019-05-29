Якутянам присвоены почетные звания

За заслуги в области сельского хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ГОЛОМАРЕВОЙ Марии Романовне, оператору по искусственному осеменению животных Амгино-Олекминской молочной фермы общества с ограниченной ответственностью «Кладовая Олекмы», Олекминский район. Наградить ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» АФАНАСЬЕВА Александра Михайловича, пастуха общества с ограниченной ответственностью «Конезавод Берте», Хангаласский улус; БОЯРКИНУ Людмилу Викторовну, оператора доения Амгино-Олекминской молочной фермы общества с ограниченной ответственностью «Кладовая Олекмы», Олекминский район; ЕФРЕМОВУ Любовь Михайловну, свинаря-оператора репродуктивного цеха общества с ограниченной ответственностью «Хатасский свинокомплекс», город Якутск. Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 21 мая 2019 года

№ 549 Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-34/

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