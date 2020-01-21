Якутянам предстоит выбрать формат трудовых книжек

«С 2020 года по всей стране, в том числе и в Якутии, вводится электронный формат трудовых книжек. Основное преимущество такого документа – удобство, сохранность сведений и возможность производить все операции с информацией о трудовом стаже в формате онлайн», — отметила заместитель министра труда и социального развития Якутии Альбина ТРУБИНА.

Отметим, что с 1 января вступил в силу закон о внедрении электронных трудовых книжек. Переход осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

«Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия работника, можно выбрать между традиционной бумажной и электронной трудовой книжкой, кроме тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году. Для таких граждан все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде», — разъяснила замминистра.

Она отметила, что до конца 2020 года включительно работникам необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о своём выборе: ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто подаст заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде получит бумажную трудовую книжку на руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником соответствующего заявления.

При этом работодатель выдает бумажную трудовую книжку на руки работнику и освобождается от обязанности ее хранения. Для работников, которые по тем или иным причинам не смогли подать заявление в течение 2020 года, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

Альбина Трубина рассказала, что в республике в настоящее время проводится работа по внедрению электронного формата трудовой книжки. Данный вопрос рассмотрен на Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о действиях сторон социального партнерства, где даны рекомендации в адрес органов государственной власти и местного самоуправления, Гострудинпекции труда в РС(Я), Управления Пенсионного фонда РФ в РС(Я) по реализации законов. Также даны рекомендации органам местного самоуправления по вопросам формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде.