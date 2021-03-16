Якутянам предлагают придумать логотип для села Эльгээйи
В рамках мероприятий к 250-летнему юбилею Эльгяйского наслега, объявлен конкурс на разработку айдентики (логотипа, герба и флага) села Эльгээйи Сунтарского улуса.
В проекте айдентики должен быть сформулирован яркий и запоминающийся стиль, передающий “дух” местности. Упакованный брендбук с разработанным вариантом логотипа в дальнейшем должен органично вписаться в архитектурно-художественную концепцию села.
Призовой фонд конкурса:
1 место – 15 000 р.
2 место – 10 000 р.
3 место – 5 000 р.
Прием заявок и работ на конкурс ведется до 31 марта 2021 года по адресу: Сунтарский район, с. Эльгяй, ул. Зверева, 2 и по электронной почте: adm_elgai@mail.ru.
Контакты для справок: 24-0-65, 24-0-99.
Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте letoyakutia.ru.
Фото: пресс-служба Центра компетенции по вопросам городской среды РС (Я)
Источник: пресс-служба Центра компетенции по вопросам городской среды РС (Я)
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