Якутянам предлагают придумать логотип для села Эльгээйи

В рамках мероприятий к 250-летнему юбилею Эльгяйского наслега, объявлен конкурс на разработку айдентики (логотипа, герба и флага) села Эльгээйи Сунтарского улуса.

В проекте айдентики должен быть сформулирован яркий и запоминающийся стиль, передающий “дух” местности. Упакованный брендбук с разработанным вариантом логотипа в дальнейшем должен органично вписаться в архитектурно-художественную концепцию села.

Призовой фонд конкурса:

1 место – 15 000 р.

2 место – 10 000 р.

3 место – 5 000 р.

Прием заявок и работ на конкурс ведется до 31 марта 2021 года по адресу: Сунтарский район, с. Эльгяй, ул. Зверева, 2 и по электронной почте: adm_elgai@mail.ru.

Контакты для справок: 24-0-65, 24-0-99.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте letoyakutia.ru.