Якутянам пояснили порядок действий при отсутствии QR-кода на Госуслугах
До 20% жителей Якутии сталкиваются с проблемами при получении QR-кода. В ЦУР Якутии рассказали, что делать, если сертификат вакцинированного или переболевшего COVID-19 не поступил в личный кабинет на Госуслугах.
Четыре основные причины сбоя — это неподтвержденная учетная запись на Госуслугах, неверные личные данные в учетной записи, ошибка медицинской организации при внесении в регистр и технические неполадки на портале.
Если учетная запись неподтвержденная, необходимо подтвердить ее онлайн через банковское мобильное приложение или лично посетив МФЦ.
В том случае, если данные паспорта, СНИЛС или полиса ОМС указаны неверно или заполнены не полностью, нужно внести верную информацию и дождаться завершения проверки.
Распространенный случай — медицинская организация не внесла в регистр данные о получении прививки или перенесенном заболевании или внесла их некорректно. Обязательно нужно проверить СНИЛС и дату рождения.
Если данные верны, попросите медорганизацию отправить данные в регистр заново.
«Если ни один из методов не помогает, отправьте сообщение через портал Госуслуг, выбрав тематику сообщения «QR-код и сертификат вакцинированного», — говорит руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.
Также ЦУР обращает внимание на то, что если заболевший коронавирусом гражданин не обращался к врачу во время болезни, то в этом случае сертификат переболевшего он не получит.
+7 (999) 174-67-82