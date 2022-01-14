Якутянам показали высокую национальную моду

13 января в мраморном зале Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся эффектный показ коллекций национальных костюмов.

Шквал изумления публики вызвали зимние коллекции якутских национальных костюмов и национальные костюмы в современном стиле. А коллекции участников юбилейного Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато-2021» привели жителей и гостей столицы в состояние неописуемого восторга и очарования. Ведь конкурс «Этно-Эрато» проходил в Москве, и не каждый якутянин мог позволить себе поездку в Белокаменную. А тут центр «Симэх» организовал показ тех же номеров в родном Якутске.

Помимо показа моделей от ведущих мастеров и модельеров, состоялся розыгрыш новогодней лотереи по входным билетам, выступление артистов эстрады, выставка-продажа сувенирной продукции и изделий ведущих мастеров Республики Саха (Якутия).

Праздничный концерт начался с зажигательной игры на хомусе Георгия Слепцова, за ним красавицы из модельного агенства «Dream Models» (руководитель Валентина Безрукова) продемонстрировали шикарную коллекцию Лидии Будищевой «Реверанс».

Мероприятие продолжилось коллекцией Сусанны Семеновой «Нарядные воротники» с участием девушек из модельного агентства «Ситэ кэрэ» (руководитель Ноева Полина Ильинична).

Затем участницы объединения народных мастериц «Силик» (руководитель Надежда Ахматова) представили коллекцию «Зимнее пальто».

Подиум Центра «Симэх» буквально ломился от буйства текстур, узоров и обилия якутского колорита в коллекциях Веры Варфоломеевой «Бууктаах сон», Александра Гаврильева «Графика», Елизаветы Софронеевой «Оноолоох сон», Любови Сивцевой «Послание предков в узорах», Альбины Дьячковской «Осенние мотивы», Александры Гаврильевой «Графика», «Этно-микс», творческого объединения «Возрождение» (руководитель Азияна Харлампьева) «Зов предков Земли Олонхо», «Из глубины веков», Анисии Федоровой «Костюм через призмы времён», общественного объединения «Наследие предков» (руководитель Виктория Леонтьева) «Дар божества Дьөһөгөй», «Зов предков» шляпа, коллектива мастериц «Мааны мандар» КДЦ «Арчы Дьиэтэ» (руководитель Туйаара Александрова) «Бууктах сон», Любови Аргуновой и многих других.

Между показами для гостей мероприятия выступали известные и любимые артисты: Елена Березовская, Леонид Анциферов, Анастасия Соловьева, Алексей Солдатов, Артур Семенов и Виталий Очиров.



